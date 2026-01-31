آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار رمضان و نوروز ۱۴۰۵ در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز ۱۴۰۵، طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات با هدف ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سراسر کشور اجرا می‌شود.

فرهیدزاده با اشاره به تأکید دولت بر ساماندهی بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی گفت: این طرح با همکاری همه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های اصناف، از ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: در این طرح، نظارت مستمر بر تمام مراحل تولید، تأمین و عرضه کالاها انجام می‌شود تا با پدیده‌هایی مانند گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و امتناع از عرضه کالا برخورد قاطع صورت گیرد و بازار اقلام پرمصرف خانوار به‌صورت ویژه رصد شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع کالاها، به‌ویژه همزمان با اجرای طرح کالابرگ، تصریح کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند نظارتی مانند سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، نقش مهمی در شفافیت بازار و شناسایی سریع تخلفات خواهد داشت.

فرهیدزاده همچنین خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی در اجرای این طرح، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها با مدیریت استانداری‌هاست تا از همه ظرفیت‌های موجود برای نظارت مؤثر بر بازار استفاده شود.

بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وی در پایان تأکید کرد: از مردم انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه کمبود کالا یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، موضوع را از طریق مسیرهای قانونی گزارش دهند تا برخورد لازم با متخلفان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و آرامش بازار در ایام رمضان و نوروز حفظ شود.