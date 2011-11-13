به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین که در استانداری برگزار شد با اشاره به تصویب ارتقاء شاخص‌های فرهنگی استان در سفر سوم دولت افزود: در این سفر هیئت دولت 300 میلیارد ریال اعتبار برای ارتقاء شاخص های فرهنگی استان به تصویب رساند که تا کنون 220 میلیارد ریال آن به استان ابلاغ شده است.

وی اظهارداشت: با توجه به گذشت هشت ماه از سال باید برای چهار ماه باقی مانده برنامه ‌ریزی درستی را برای استفاده بهینه از منابع اعتباری مربوط به ارتقاء شاخص های فرهنگی استان طرح ریزی کرد.

عجم تصریح کرد: در توزیع اعتبارات فرهنگی باید برنامه محور بودن توزیع دستگاهی اعتبارات و توزیع جغرافیایی مورد توجه قرار گیرد.

وی به ایجاد یک زائرسرا در جنوب کشور برای کاروان های اعزامی راهیان نور به این مناطق اشاره و بیان کرد: سال گذشته برای این امر زمینی انتخاب شد و ادامه اجرای این کار نیز نیازمند کار جمعی و پیگیری مسئولان زیربط است.

استاندار قزوین با بیان اینکه تأثیر عمیق اردوهای راهیان نور در مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمنان بر جوانان بر کسی پوشیده نیست یادآور شد: این جریان جاری و مبارک نباید دچار آسیب شود به همین لحاظ ایجاد این زائرسرا برای استان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی در ادامه با اشاره به خسارات هایی که به بعضی باغات به ویژه باغات انگور استان وارد شده است گفت: با داربستی کردن باغات و تعریف پروژه های لازم در این زمینه و حضور و مشارکت مردم ضمن اقتصادی کردن باغداری می توان از بروز بخش اعظم خسارت ها جلوگیری کرد.

عجم نتایج حاصل از این کار را موجب تولید محصول تا سه برابر بیشتر از میزان کنونی ذکر کرد.

در ادامه معاون برنامه‌ ریزی استاندار قزوین اظهارداشت: در تخصیص اعتبارات بخش فرهنگ اتمام پروژه‌های نیمه تمام سفر دولت به استان باید در اولویت قرار گیرند.

مجید نادری افزود: در سفر سوم ریاست جمهوری به استان قزوین در قانون بودجه عددی برای ارتقاء شاخص‌های فرهنگی دیده شده که این اعتبارات در سال 89 به همه استان‌های کشور داده شد.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز اعتبارات ارتقاء شاخص‌های فرهنگی به استان ابلاغ شده که تخصیص فعلی این اعتبارات 30 درصد است.

نادری بیان کرد: با توجه به نقدینگی در کشور این تخصیص اعتبار در مقاطع بعدی می ‌تواند افزایش یابد.

وی گفت: توزیع اعتبارات به صورت دستگاهی خواهد بود و همه پروژه‌ها نظارت و اجرای آن در قالب کار گروه فرهنگی و اجتماعی امکان پذیر می شود.

