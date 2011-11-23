سهام عدالت به 39میلیون نفر واگذار شد/ صدور 43 میلیون برگ فراخوان

داریوش پاکبین در گفتگو با مهر با بیان اینکه اتاق تعاون در حدود 15 شورای عالی کشور عضویت دارد و صاحب رای است، گفت: متاسفانه بین وزارت تعاون سابق و اتاق تعاون مسائلی وجود داشت که باعث از بین رفتن همدلی ها شده بود.

دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهارداشت: موضوعات باعث شد تا تعاملات بین وزارتخانه سابق و اتاق به حداقل برسد و تضاد باعث کاهش انرژی در کارها شده بود. در هیئت مدیره جدید بر آن هستیم تا برنامه ای مدون برای اتاق تعاون نوشته شود.

پاکبین با بیان اینکه اتاق تعاون نیازمند حرکت با برنامه تر است، بیان داشت: اولین طرحی که برای اتاق تعاون داریم این است که روند برنامه های اتاق تعاون را تغییر دهیم به نحوی که در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه نویسی را از مدیریت آن جدا کنیم.

این مقام مسئول در بخش تعاون بر استفاده از مدیران اتحادیه ها و کارشناسان و همچنین اتاق های تعاون تاکید کرد و افزود: با اینگونه اقدامات می توان سطح تعاملات را با دولت و مجلس نیز در حد قابل قبولی نگاه داشت.

مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته با دستگاه ها و بخش های مختلف برای معرفی هیئت مدیره جدید نامه نگاری شده است، گفت: این نامه نگاری ها در یک سیر اداری در دور جدید فعالیت ها برنامه ریزی خواهد شد.

به گفته پاکبین، هر کسی که بدون حکم هیئت مدیره جدید به نشست های مجامع عالی و شوراها معرفی می شود از نظر اتاق تعاون وجاهت قانونی ندارد و می توانیم بر علیه وی اقدام قانونی کنیم.

دبیرکل اتاق تعاون ایران در زمینه آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام عدالت، گفت: قرار است به دهک های مختلف تا 45 میلیون نفر سهام عدالت پرداخت شود و در حال حاضر هم برای 43 میلیون نفر برگ فراخوان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود 41 میلیون و 300 هزار نفر توانسته اند ثبت نام کنند و تا ماه های اخیر 39 میلیون و 175 هزار نفر قطعا سهام عدالت دریافت کرده اند، بیان داشت: در مورد کارگران کارهای ثبت انجام شده و برگه های فراخوان در حال چاپ است و بزودی از طریق تعاونی ها به آنها تحویل خواهد شد.