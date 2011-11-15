به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر اشعری رئیس سابق کتابخانه ملی درباره شعار هفته کتاب و همسو بودن آن با ترویج کتاب و کتابخوانی گفت: انتخاب شعار و پیام برای هفته کتاب یک کار ذوقی است اما آنچه مسلم است این است که بحث ماندگاری کتاب باید در نظر گرفته شود.

وی افزود: شعار هفته کتاب یعنی کتاب در کنار سایر رسانه‌ها از ماندگاری بسیاری برخوردار است نه اینکه عمر بیشتری دارد بلکه انس کتاب با خواننده آن، ماندگار است که این مساله در شعار «یادگار ماندگار» مستتر است.

رئیس سابق کتابخانه ملی ایران ادامه داد: کتاب بر خلاف رسانه‌های صوتی و تصویری به عنوان رسانه‌ای که مطالبش در طول زمان قابل مطالعه است و همیشه نیز در دسترس است، کاربرد دارد. ضمن اینکه کتاب به زمان خاصی محدود نیست و عموماً در طول زمان از لحاظ محتوا ماندگارتر است.

اشعری با اشاره به انجام فعالیت‌های جدید در نوزدهمین دوره هفته کتاب، گفت: من فکر می‌کنم که امسال فرصت مناسبی است برای اینکه کارها و فعالیت‌های جدی‌تری صورت بگیرد. به ویژه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در جمع کتابداران لازم است انتظارات ایشان از دستگاه‌های فرهنگی برای روی آوردن این ارگانها به کارهای جدید فرهنگی و بررسی تاثیرگذاری آنها برآورده شود.

مدیر پروژه باغ کتاب تهران پیشنهاد داد: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته کتاب، باید فرصت مناسبی را ایجاد کند تا با کمک صاحبان فکر و اندیشه، به راهکارها و شیوه‌هایی دست پیدا کنیم تا دغدغه‌های رهبری رفع شوند.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.