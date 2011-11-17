تشکیل کانون مداحان جوان رد شد/تأکید بر ممنوعیت استفاده از شمایل

برپایی "جشن بزرگ غدیر" در سراسر ایران در این هفته شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بنا به سنت دیرینه در این روز بزرگ ضمن برپایی جشنهای مختلف و بستن پیمان اخوت بین یکدیگر، به دیدار سادات رفته و با تکریم ایشان، این روز بزرگ را گرامی داشتند. روز سه شنبه 24 آبانماه که مصادف با روز عیدغدیر بود، جشن ولایت علوی و اکمال دین نبوی در 2 هزار امامزاده شاخص سراسر کشور برگزار ‌شد.

برقراری عقد اخوت میان آیت‌الله خزعلی و حجت الاسلام صدیقی/ طلاب بیش از 60 کشور با یکدیگر عقد اخوت بستند

همزمان با عید سعید غدیرخم و در راستای احیای عقد اخوت، سنت حسنه پیامبر اعظم (ص) در روز سه شنبه 24 آبانماه بین آیت الله ابوالقاسم خزعلی و حجت الاسلام کاظم صدیقی عقد اخوت برقرار شد. همچنین طلاب بیش از 60 کشور جهان طی مراسمی که به مناسبت عید غدیر خم برگزار شد با یکدیگر عقد اخوت بستند. ترجمه اردوی "الغدیر" رونمایی شد/ رونمایی از کتاب" تراز حیات" مراسم رونمایی از ترجمه اردوی 6 مجلد از مجموعه "الغدیر"علامه امینی، دوشنبه 23 آبان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. در این مراسم دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از اجرای طرح" حامی" برای انتشار آثار اسلامی خبر داد و گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از هر ناشر بین المللی که بتواند به هر زبان زنده آثار ارزشمند اسلامی را ترجمه و چاپ کند حمایت خواهد کرد.



همچنین مراسم رونمایی از کتاب " تراز حیات: پیرامون ساختارشناسی عدالت" اثر دکتر مصطفی دلشاد تهرانی شب دوشنبه 23 آبان ماه در مجموعه فرهنگی قلهک برگزار شد. در این مراسم، دکتر دلشاد مدیرگروه نهج‌البلاغه دانشگاه علوم حدیث با تشریح رویکردهای مختلف به غدیر اظهار داشت: اگر غدیر محور زندگی و تراز حیات باشد پنج ویزگی آزادی،اخلاق،حقوق، قانون و عدالت در مناسبات زندگی جاری می‌شوند.

رونمایی از"تفسیر و شرح صحیفه سجادیه" اثر شیخ حسین انصاریان مراسم رونمایی از کتاب 15 جلدی "تفسیر و شرح صحیفه سجادیه" تالیف شیخ حسین انصاریان و جشن عید غدیر با حضور حجت‌الاسلام امیر انصاریان فرزند شیخ حسین انصاریان و مسئولان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حسینیه هدایت تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام امیر انصاریان درباره کتاب صحیفه سجادیه گفت: این کتاب اولین کتاب قطعی الصدور از ناحیه معصوم به شمار می‌آید. پس از قرآن کریم اولین کتاب جامع و مدونی است که از منبع وحی به دست ما رسیده است. بزرگان علمی شیعه از این کتاب به عنوان انجیل اهل بیت(ع) و زبور آل محمد(ص) یاد کرده‌اند. کتابی است که تنها دعا و نیایش و تضرع نیست بلکه دربرگیرنده بیان مبانی بسیار مهم کلامی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی و اخلاقی را در قالب دعا و نیایش از زبان امام سجاد(ع) است. کتاب "برهان امامت" رونمایی ‌شد "مؤسسه موعود عصر" همزمان با عید غدیرخم در پنجاه و هفتمین نشست از سلسه نشست‌های فرهنگ مهدوی کتاب «برهان امامت» را رونمایی کرد. این کتاب شامل مجموعه مقالاتی درباره مسئله امامت است که با موضوعاتی چون ولایت مطلق، امامت صالحان، فضائل امامان و اهل بیت (ع)، تشیّع؛ مکتب اهل ولایت، غدیر و اتمام نعمت و سیره و سنت ولی الله (ع) تدوین شده است. "پرنده ولایت" در تبریز رونمایی شد/ خلق بدیع ترین اثر هنری قرآنی مراسم رونمایی از اثر هنری "پرنده ولایت" که با تلفیق تصویرسازی و نقاشی خط و خوشنویسی توسط "سبحان مهرداد محمدپور" نقاش و تصویرگر حوزه هنری برای اولین بار در جهان اسلام ارائه شده است، در روز جمعه 20 آبانماه در سالن همایش آموزش خانه کارگر تبریز برگزار شد. اثر " پرنده ولایت" اولین اثر هنری پرنده نما با کتابت طویل در جهان اسلام که طی پنج ماه ترسیم شده است. کتابت نقاشی خط این اثر از چند بخش شامل "آیت الکرسی"، "ذکر فرج حضرت مهدی (عج)" ،"سوره مبارکه قدر" و اسماء الهی و بیش از هفت هزار ذکر الله برای اولین بار در نوع خود در قالب یک اثر بدیع، نفیس و جذاب تشکیل شده است. فرهنگ جامع سخنان امام هادی(ع) منتشر شد

کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی (ع) ترجمه حجت الاسلام علی مؤیدی به همت گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم منتشر شد. این مجموعه، بخشی از مستندات و ادله محکمی است که با مطالعه آن، انسان به گوشه ای از عظمت امام هادی (ع) پی خواهد برد. این کتاب در چهار فصل عقاید، احکام، اخلاق و دعاها و زیارت ها، تدوین، و به دو زبان فارسی و عربی منتشر شده است. هیئتهای عزاداری از انحرافات دوری کنند/ ممنوعیت قمه‌زنی و شمایل



معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در سومین نشست رؤسای شورای هیئات مذهبی سراسر کشور که در این هفته برگزار شد، با اشاره به اینکه استفاده از شمایل و قمه زنی در عزاداریها ممنوع است، گفت: عزاداری محرم امسال نیز باید به صورت مردمی برگزار شود.



روحانی‌نژاد همچنین خطاب به رؤسای شورای هیئات مذهبی سراسر کشور گفت: برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی در مجالس عزاداری به مداحان توصیه کنید از موسیقی و لحن‌های غربی استفاده نکنند، قمه‌زنی و استفاده از شمایل در هیئات ممنوع است زیرا حکم ولی فقیه است.

برپایی نشست کانون مداحان کل کشور/ مخالفت با تشکیل کانون مداحان جوان

"نشست کانون مداحان کل کشور" با سخنرانی حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام روحانی نژاد معاون فرهنگی این سازمان در روز یکشنبه 22 آبانماه برگزار شد.

در این نشست، ضمن واکاوی رسالت مداحان، تلاش دشمنان برای ضربه به جمهوری اسلامی تشریح شد و همچنین پیشنهاد تشکیل کانون مداحان جوان مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر شد این کانون تحت عنوان اتاق فکر در سطح کشور فعالیت کند.

شرکت کنندگان در این نشست پیرامون راهکارهای ارتقای سطح علمی مداحان و برنامه ریزی برای ماه محرم و صفر در همسویی با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند و سیدمرتضی توکلی مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی نیز طی سخنانی از بیمه شدن تنها 2 هزار مداح خبر داد و گفت: از 47 هزار مداح تنها 2 هزار مداح تا کنون بیمه شدند و متأسفانه هنوز جمعیت از کارافتاده و یا نیازمند جامعه مداح مشخص نشده است.

برگزاری نشست" اسلام و سکولاریسم"