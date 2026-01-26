حاجی مشهدی: بیش از ۹۳ درصد اصناف استان از پرداخت مالیات معاف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان حاجیمشهدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بررسی عملکرد مالیاتی سال گذشته اظهار کرد: در سال مالیاتی گذشته، ۹۳.۷ درصد از مودیان استان، معاف از مالیات یا دارای مالیات صفر بودهاند که این رقم معادل حدود ۳۱۰ هزار نفر است و نسبت به میانگین کشوری (۹۰ درصد) رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
وی افزود: حدود ۴.۹ درصد از مودیان گلستانی بین صفر تا ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند، ۱.۲ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان، نیم درصد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان و تنها ۰.۷ درصد از مودیان، بیش از ۵۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات طی دو سال اخیر گفت: در سال گذشته پنج هزار و۸۰۸ مودی در این طرح مشارکت داشتند و بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان اعتبار از محل پرداخت مالیات جذب شد. این مبلغ معادل ۳۳ درصد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل ۲۳ پروژه نشاندار استان بود.
با قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی به ویژه حوزه آموزش و پرورش و بهداشت، افزود: پروژه بیمارستان گالیکش و طرحهای آموزشی در صدر پروژههای نشاندار بودهاند و بدون پیگیری مدیران مربوطه، این موفقیت حاصل نمیشد. حضور فعال و مشارکت این مدیران در طرح، نماد جهاد تبیین و همافزایی دستگاههاست.
حاجیمشهدی اظهار کرد: در میان اصناف، پزشکان متخصص بالاترین میزان پرداخت مالیات را دارند و پس از آنان، پزشکان عمومی، اتحادیه رستورانداران و صنف قنادی و شیرینیفروشیها در رتبههای بعدی قرار دارند. این آمار نشاندهنده سهم واقعی گروههای شغلی در مشارکت مالیاتیناف، پزشکان متخصص بالاترین میزان پرداخت مالیات را دارند و پس از آنان، پزشکان عمومی، اتحادیه رستورانداران و صنف قنادی و شیرینیفروشیها در رتبههای بعدی قرار دارند. این آمار نشاندهنده سهم واقعی گروههای شغلی در مشارکت مالیاتی استان است.
وی تأکید کرد: اهداف اداره مالیات تنها دریافت ارقام نیست، بلکه تقویت امید، مشارکت و عدالت مالیاتی است. تلاش ما این است که تا سال آینده، صد درصد مودیان استان در طرح نشاندار کردن مالیات حضور داشته باشند تا مردم بیش از پیش اثر پرداخت مالیات را در توسعه گلستان مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۹۶ درصد درآمدهای مالیاتی استان در ده ماه نخست سال جاری محقق شده، افزود: با وجود چالشهایی مانند قطعی برق و گاز در فصول مختلف، همچنین شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحولات منطقهای، عملکرد استان در وصول درآمدهای مالیاتی بسیار قابل قبول بوده است. در حال حاضر، مجموع درآمدهای مالیاتی استان حدود ۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده که بخش عمده آن تاکنون تحقق یافته و امیدواریم تا پایان سال به صد درصد برسیم.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: میانگین تحقق درآمد مالیاتی استان طی سه سال گذشته، روندی رو به رشد داشته است؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۰، ۱۲۳ درصد، در سال ۱۴۰۱، ۱۰۴ درصد، و در سال ۱۴۰۲، ۱۱۰ درصد تحقق درآمد داشتهایم.
وی ضمن تقدیر از مشارکت مودیان مالیاتی، افزود: پزشکان متخصص بیشترین میزان مالیات پرداختی را در سال گذشته داشتهاند.
حاجیمشهدی در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد: دو پروژه عمرانی مهم ادارهکل امور مالیاتی گلستان در شهرستانهای آزادشهر و خانببین با زیربنای مجموعا هزار و۳۰۸ هزار مترمربع آماده افتتاح هستند که بهزودی در ایام دهه مبارک فجر و اعیاد شعبانیه به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی افزود: پروژههای دیگری نیز در شهرستانهای ندرگز، علیآباد و آققلا در دست ساخت یا تکمیل هستند و در برنامه آینده، احداث ادارات جدید در شهرهای محروم مراوهتپه و گمیشان پیشبینی شده است. در صورت تأمین زمین از سوی شهرداری و ادارهکل مسکن و شهرسازی، عملیات اجرایی این پروژهها آغاز خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سهم ۹۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در منابع استان، انتظار میرود همه مودیان تا موعد مقرر یعنی ۲۶ بهمنماه نسبت به تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز و پرداخت مالیات اقدام کنند. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در استان ۱۰ درصد است و رعایت این روند، نقش مؤثری در تأمین بودجه عمرانی و توسعه مناطق محروم خواهد داشت.
حاجیمشهدی در ابتدا ضمن تأیید نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به تفکیک آن اشاره کرد و گفت: از این ۱۰ درصد، سهم عوارض (مبالغی که مستقیماً به حساب استانها برمیگردد) و سهم مالیات جدا است. این مبالغ تحت هیچ شرایطی برای فشار بر تولیدکنندگان نیست، بلکه نتیجه مبارزه با فرار مالیاتی است و مردم باید بدانند این وجوه کجا هزینه میشود.
وی گفت: طی ۱۰ ماه اخیر، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شده است.این رقم در حالی است که مجموع واریزی سال گذشته (۱۲ ماهه) حدود ۷۰۷ میلیارد تومان بوده که نشاندهنده رشد قابل توجه است.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان در خصوص توزیع عوارض در دو شهر بزرگ استان گفت: در شهرداری گرگان ۱۶۸ میلیارد تومان (به عبارتی ماهانه حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تومان در شهرداری گنبدکاووس ۷۱.۲ میلیارد تومان واریز شد.
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