به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین همایش ملی تکریم از خیرین مدرسه ساز با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و خیرین نیک اندیش سراسر کشور در مرکز همایشهای بینالمللی ایران برگزار شد.
حمیدرضا خانمحمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با اشاره به برگزاری این همایش گفت: این همایش با هدف جلب مشارکت حداکثری برای تحقق راهبرد ملی «نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی» برگزار شد و فرصتی مغتنم برای قدردانی از خیرینی است که بهعنوان سرمایههای اجتماعی، نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای آموزشی کشور ایفا کردهاند.
وی با تأکید بر جایگاه خیرین مدرسهساز افزود: مشارکت آگاهانه و مستمر این گروه، سهم تعیینکنندهای در ارتقای فضاهای آموزشی و تربیتی داشته و آثار ماندگار آن در نظام تعلیم و تربیت کشور قابل مشاهده است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به پیشینه برگزاری این رویداد ملی بیان کرد: همایش ملی تکریم خیرین مدرسهساز طی ۲۶ دوره گذشته، بهصورت منظم و با حضور رؤسای جمهور، رؤسای مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات عالی کشور برگزار شده و همواره بستری مؤثر برای ترویج فرهنگ مشارکت عمومی در حوزه آموزش فراهم کرده است. همچنین جشنواره بیستوهفتم نیز در طول سال جاری در سراسر کشور برگزار شد.
خانمحمدی با اشاره به دستاوردهای این دوره تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد فضاهای آموزشی کشور با مشارکت خیرین مدرسهساز احداث شده است. تنها در سال ۱۴۰۳ میزان تعهد خیرین به حدود ۱۸ همت رسید و این رقم در سال جاری تاکنون از ۲۳ همت عبور کرده که بیانگر اعتماد متقابل مردم و نظام آموزشی کشور است.
وی در پایان با اشاره به نگاه ویژه رئیسجمهور به مدرسهسازی گفت: تأکید و دعوت رئیسجمهور برای مشارکت گسترده آحاد جامعه در نهضت توسعه عدالت آموزشی، نقش مهمی در افزایش انگیزه خیرین، تعمیق فرهنگ مشارکت عمومی و تسریع در تحقق اهداف این نهضت ملی خواهد داشت.
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