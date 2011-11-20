5800 بیمار خاص در مازندران زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد غلامی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران افزود: هزینه دارو و درمان بیماران خاص بسیار بالا است.

وی اظهار داشت: 25 درصد بیماران خاص استان را بیماران سرطانی تشکیل می دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه 15 درصد بیماران ام اس در مازندران زندگی می کنند، تصریح کرد: به واسطه انجام مشاوره های قبل از ازدواج و شناسایی موارد مینور در زوجین، خوشبختانه نوزداران تولد شده مبتلا به تالاسمی نداریم.

غلامی با بیان اینکه 400 بیمار پیوندی در مازندران زندگی می کنند، یادآور شد: متاسفانه هزینه دیالیز این بیماران در استان بسیار بالاست.

وی با اعلام اینکه برای هر شش بیمار در مازندران یک دستگاه دیالیزی وجود دارد، افزود: ام اس دومین گروه بیماران شایع در استان بوده که 50 درصد خدمات درمانی و دارویی این افراد به صورت رایگان انجام می شود.

این مسئول دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام اینکه 860 بیمار ام اس در مازندران داریم افزود: هزینه هر بیمار صعب العلاج در ماه سه میلیون تومان است.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران با تاکید بر ارتقای آموزشهای پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان افزود: دوره های آموزشی برای ترویج آموزش همگانی جهت مقابله با بیماریها باید صورت گیرد.

وی افزود: برای مقابله با بیماریهای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان باید به صورت علمی و کارشناسی وارد تا ضمن حفظ گونه های طیور بومی، در جهت سلامت مردم گام برداشت.

طاهایی همچنین با اشاره به در پیش بودن همایش کشوری قرآن و سلامت، از قرائت پیام تصویری آیت الله جوادی آملی در این همایش خبر داد و گفت: این همایش دوم و سوم آذر ماه در ساری برگزار می شود.

استاندار مازندران افزود: جای بسی اشتیاق بوده که پزشکان امروزی مجددا به سمت توسعه طب سنتی در جامعه همت گمارده و در جهت اشاعه آن به مردم اهتمام کردند.