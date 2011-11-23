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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

شریفی خبر داد:

رونمایی از منشور اخلاق پژوهشی/ برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

رونمایی از منشور اخلاق پژوهشی/ برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری دوازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خبر داد و گفت: این نمایشگاه در روزهای 22 تا 27 آذرماه برگزار و در طی آن از منشور اخلاق پژوهشی رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مظفر شریفی با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در روزهای 22 تا 27 آذرماه افزود: یکی از بخشهای این نمایشگاه عرضه دستاوردهای قطبهای علمی است. علاوه بر این نشریات علمی نیز در این نمایشگاه معرفی خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری وزارت علوم با اشاره به برنامه های این نمایشگاه اظهار داشت: در روزهای برگزاری این نمایشگاه از قطبهای برتر علمی و نیز نشریات علمی فعال تجلیل به عمل می آید.
 
وی همچنین از رونمایی منشور اخلاق پژوهشی خبر داد و یادآور شد: منشور و موازین اخلاق پژوهشی با هدف بالا بردن سطح آگاهی پژوهشگران و پیشگری از تخلفات پژوهشی تدوین شد که همزمان با گشایش این نمایشگاه از این منشور رونمایی خواهد شد.
 
شریفی خاطر نشان کرد: دستور العمل این منشور به زودی به دانشگاه ها ابلاغ می شود.
کد مطلب 1466635

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