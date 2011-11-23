رونمایی از منشور اخلاق پژوهشی/ برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مظفر شریفی با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در روزهای 22 تا 27 آذرماه افزود: یکی از بخشهای این نمایشگاه عرضه دستاوردهای قطبهای علمی است. علاوه بر این نشریات علمی نیز در این نمایشگاه معرفی خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری وزارت علوم با اشاره به برنامه های این نمایشگاه اظهار داشت: در روزهای برگزاری این نمایشگاه از قطبهای برتر علمی و نیز نشریات علمی فعال تجلیل به عمل می آید.



وی همچنین از رونمایی منشور اخلاق پژوهشی خبر داد و یادآور شد: منشور و موازین اخلاق پژوهشی با هدف بالا بردن سطح آگاهی پژوهشگران و پیشگری از تخلفات پژوهشی تدوین شد که همزمان با گشایش این نمایشگاه از این منشور رونمایی خواهد شد.



شریفی خاطر نشان کرد: دستور العمل این منشور به زودی به دانشگاه ها ابلاغ می شود.