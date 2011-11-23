ثبت نام دوره آشنایی با علوم و معارف حدیث تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی غلامعلی مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشکده علوم حدیث، هدف از برگزاری دوره کوتاه مدت آشنایی با علوم و معارف حدیث را افزایش سطح دانش حدیثی شرکت کنندگان و نیز فراگیر کردن دانش‌های حدیثی در میان عموم جامعه عنوان کرد.

وی «گستردگی دانش حدیث » را مهم ترین عامل شکل گیری دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف با محوریت حدیث دانست و در تبیین جایگاه حدیث در میان ایرانیان گفت: حدیث پژوهی در ایران اسلامی نیز دارای پیشینه‌ای بس کهن است. پرورش راویان بزرگ و محدثان سترگ شیعه و سنی در ایران، خود نشان از حدیث دوستی ایرانیان دارد.

عضو هیأت علمی دانشکده علوم حدیث ادامه داد: بیست و هشتمین دوره کوتاه مدت آشنایی با علوم و معارف حدیث، از 10 آذر تا 29 دی، پنجشنبه ها از ساعت 14 تا 18 در دانشکده علوم حدیث شهرری برگزار خواهد شد.



وی گفت: در بخش علوم حدیث، مباحثی هم چون هندسه دانش های حدیثی، تاریخ حدیث شیعه، روش فهم حدیث و جوامع حدیثی اهل سنت و نیز نرم افزارهای حدیثی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش علوم قرآن نیز چهار سرفصل کلی شامل حدیث و پیشوایان دینی، اخلاق کاربردی، حدیث و روانشناسی و نیز حدیث و تربیت تدریس می شود.



به گفته دبیر علمی برگزاری دوره کوتاه مدت آشنایی با علوم و معارف حدیث، برای پذیرفته شدگان در آزمون نهایی دوره، گواهینامه صادر خواهد شد.



