به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل مجموعه نمایشنامه‌های صادق عاشورپور است و 12 نمایشنامه مانند «کین سهراب خون سیاوش»، «همسفران»، «پیوستگان»، «یکبار دیگر اذان بگو»، «سوگ‌جامه»، «فرزند فریاد»، «تربت آستان»، «کلاغ»، «دیر است!!»، «میر میران»، «این نیز بگذرد» و «واقعه در واقعه» را در بر می‌گیرد.

نمایشنامه «کین سهراب خون سیاوش» مضمونی حماسی دارد. «همسفران» اثری آیینی و عرفانی است و در «پیوستگان» به سنت‌ها، عرفان ایرانی و مسایل دفاع مقدس پرداخته شده است. «یک بار دیگر اذان بگو» اثری مذهبی است و درباره بلال حبشی نوشته شده‌است. «سوگ‌جامه» نمایشنامه‌ای تغزلی است، «فرزند فریاد» اثری مذهبی به شمار می‌آید و در «تربت آستان» به عرفان و مذهب پرداخته شده است. نمایشنامه «کلاغ» نیز یک تراژدی بر اساس مسائل تاریخی است.

نمایشنامه «این نیز بگذرد» براساس ضرب‌المثل‌های ایرانی نوشته شده است. «واقعه در واقعه» با نگاهی متفاوت به واقعه عاشورا و کربلا شکل گرفته است. نمایشنامه «دیر است!!» نیز با محوریت زندگی یزدگرد سوم و فرار او به آسیاب نگاشته شده است. طرح «میر میران» نیز برمبنای نمایش‌های ایرانی شکل گرفته است.

برنامه نقد و بررسی این کتاب از ساعت 16 روز دوشنبه 7 آذر در فرهنگسرای ملل به نشانی بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه برگزار می‌شود.