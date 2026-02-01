ایجاد ۳ هزار واحد پارکینگ در منطقه۱۰ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران، با اشاره به شرایط خاص کالبدی و جمعیتی منطقه ۱۰ گفت: تراکم بالای جمعیت، ریزدانگی بافت، عرض محدود معابر و غلبه کاربری‌های مسکونی، طی سال‌های گذشته باعث شده تأمین پارکینگ عمومی به یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت شهری در این منطقه تبدیل شود.

وی افزود: در دوره ششم مدیریت شهری، موضوع تأمین پارکینگ به‌عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس، ۷ اقدام مشخص و اجرایی برای توسعه ظرفیت پارکینگ‌های منطقه تعریف و عملیاتی شد.

شهردار منطقه ۱۰ ادامه داد: این ۷ اقدام شامل احداث پارکینگ زیرسطحی اعتماد، احداث پارکینگ طبقاتی گلستانی، اجرای پارکینگ مکانیزه مشعوف، رفع موانع و آغاز مجدد پروژه پارکینگ ستاک، آغاز عملیات پارکینگ‌های طبقاتی میمنت و رضوان و همچنین صدور مجوز و طراحی پارکینگ طبقاتی دامپزشکی است که مجموعاً زمینه ایجاد ۳ هزار واحد پارکینگ جدید را در منطقه فراهم می‌کند.

اخ‌الصنایع با اشاره به عملکرد دوره‌های گذشته اظهار داشت: در دوره پنجم مدیریت شهری، مجموعاً ۱۷۰ واحد پارکینگ عمومی در سطح منطقه ۱۰ احداث شده بود، در حالی که در دوره ششم، با تعریف پروژه‌های متعدد و متنوع در قالب پارکینگ‌های زیرسطحی، طبقاتی و مکانیزه، افزایش ظرفیت پارکینگی منطقه به‌صورت ساختارمند هدف‌گذاری شده است.

وی در پایان گفت: اجرای این پروژه‌ها به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با الزامات فنی و اجرایی ادامه دارد و تکمیل آن‌ها نقش مهمی در ساماندهی توقف خودروها، کاهش فشار ترافیکی معابر و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.