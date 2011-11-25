1100 نفر در آزمون ورود به حرفه مهندسان قم شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس امین مقومی قبل از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از این آزمون که در دانشگاه قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، برق، نقشه‌برداری و ترافیک ، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و مسکن و شهرسازی استان همزمان با سراسر کشور در روزهای پنج شنبه و جمعه سوم و چهارم آذرماه در دانشگاه قم برگزار شد.



وی به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون اشاره کرد و اظهار داشت: در مجموع هزار و 146 نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد 940 نفر در مقطع کار‌شناسی، 133 نفر در مقطع کاردانی و 73 نفر نیز از معماران تجربی بودند.



شرط قبولی در آزمون کسب 50 درصد نمره است



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با بیان اینکه چنانچه داوطلبان به 50 درصد از سئوالات پاسخ صحیح داده باشد، نمره قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان را کسب می کنند افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال بکار صادر می شود و این افراد می توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.



وی نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری را به صورت تستی و تشریحی عنوان کرد و ابراز داشت: در رشته عمران نیز دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار شد.



مقومی افزود: آزمون معماران تجربی استان قم نیز با حضور 73 داوطلب صبح امروز جمعه چهام آذر ماه همزمان با سراسر کشور برگزار شد.