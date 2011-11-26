مداحان از پیروی سبک غربى در مراسم عزاداری محرم پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی که در آستانه ماه محرم صادر شده، آمده است: عاشوراى حسینى سال 1433 با عظمت و شکوه فراوان فرا مىرسد و خونهاى پاک شهیدان کربلا جوشش دیگرى پیدا مىکند و عاشقان مکتبش براى برگزارى این مراسم تاریخى باشکوه هرچه بیشتر آماده مىشوند، مخصوصآ جوانان با ایمان و پاکباز در خط مقدم این مراسم قرار دارند و وفادارى خود را با شعار تاریخى سرور شهیدان کربلا "هیهات منا الذلة " با تمام وجود خود اعلام مىدارند.
درادامه پیام آمده است: اینجا لازم مىدانم نکاتى را به عرض همه خطباى محترم و مداحان عزیز و تمام هیئتهاى مذهبى برسانم، نکاتى که إن شاء الله موجب رضاى خداوند و سالار شهیدان و خشنودى امام زمان (ارواحنا فداه) خواهد بود.
در پیام آیت الله مکارم تأکید شده است: مراسم عزاداری را چنان برگزار شود که شرکت کنندگان ضمن سوگوارى پرشور به اهداف والاى سالار شهیدان و پیامهاى انسانساز مکتبش آشنا شوند.
از آوردن وسائل موسیقى و آنچه اسباب گناه است به این مجالس روحانى جدآ بپرهیزند (البته استفاده از طبل و سنج براى تنظیم برنامه دستهجات مانعى ندارد).
مداحان محترم از پیروى کردن سبکهاى زشت و سبک غربى بپرهیزند و سعى در احیاى سبکهاى سنتى و افتخار پیمودن راه دعبلها و کمیتها و محتشمها را داشته باشند، چرا که نفوذ اینگونه سبکها ارزش و اصالت مکتب سرور شهیدان راه خدا را خدشه کرده، و راه را براى تغییر چهره سوگوارى و عزادارى شهیدان کربلا باز مىکند و این خطر بزرگى است.
هیئتهاى مذهبى و ادارهکنندگان مجالس دینى به وحدت صفوف عزاداران کمک کنند و اجازه ندهند بدخواهان تخم نفاق در میان آنها بپاشند، امروز وحدت صفوف از اوجب واجبات است.
جلوگیری از سوء استفاده افراد از مراسم عزاداری جهت اهداف انتخاباتی
در بخش دیگری از پیام این مرجع تقلید آمده است: با توجه به اینکه ایام انتخابات نزدیک است ممکن است افراد فرصتطلب بخواهند از این مراسم پاک و ملکوتى براى منافع سیاسى خود بهره گیرند، باید هوشیار بود و جلو اینگونه کارها را گرفت. امام حسین(ع) تعلق به همه دارد یا صحیحتر همه آزادىخواهان جهان به او تعلّق دارند و از مکتبش الهام مىگیرند و رنگ جناحى خاصّى ندارد.
خطباى محترم و مدّاحان عزیز از ذکر تواریخ ضعیف و مصائب مشکوک و وهنآور اجتناب کنند و نکات مربوط به رشادتها و ایثار و فداکارهاى این شهیدان پرافتخار به صورت پررنگ با نظم و نثر حماسى یادآور شوند.
از آسیب به بدن پرهیز شود
در پیام آیت الله مکارم تأکید شده است: از کارهایى که آسیب به بدن مىرساند مخصوصا قمهزنى که پىآمدها و عوارض ناگوارى براى جهان تشیع دارد پرهیز کنند و اگر بزرگان پیشین امروز بودند همه رأى به تحریم آن مىدادند.
دشمن مىداند که عاشوراى حسینى هر سال خون تازهاى در عروق عاشقان حسینى جارى مىسازد و آنها را با الهام از مکتب آن حضرت به مقاومت دلیرانه در برابر دشمن وا مىدارد، لذا دشمن سعى دارد عاشورا به فراموشى سپرده شود یا آمیخته با خرافات گردد. عزاداران پرافتخار حسینى باید دشمنان را در هر دو جهت ناکام سازند.
قبولى طاعات و سوگوارىهاى همه عزیزان را از خداوند بزرگ خواستارم.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان طی پیامی خطاب به عزاداران حسینی و مداحان عنوان کرد: مداحان از پیروى کردن سبکهاى زشت و سبک غربى بپرهیزند و سعى در احیاى سبکهاى سنتى و افتخار پیمودن راه دعبلها و کمیتها و محتشمها را داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی که در آستانه ماه محرم صادر شده، آمده است: عاشوراى حسینى سال 1433 با عظمت و شکوه فراوان فرا مىرسد و خونهاى پاک شهیدان کربلا جوشش دیگرى پیدا مىکند و عاشقان مکتبش براى برگزارى این مراسم تاریخى باشکوه هرچه بیشتر آماده مىشوند، مخصوصآ جوانان با ایمان و پاکباز در خط مقدم این مراسم قرار دارند و وفادارى خود را با شعار تاریخى سرور شهیدان کربلا "هیهات منا الذلة " با تمام وجود خود اعلام مىدارند.
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