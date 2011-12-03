پالایشگاه سرخس رتبه دوم دستاوردهای مهندسی اصلاح الگوی مصرف را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار مقاله "بازیابی گازهای فلر پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد" تهیه شده از سوی کارشناسان این شرکت به عنوان برگزیده دوم معرفی شد.

اعضاء کمیته بازیابی گازهای فلر پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سیروس امیری، یحیی فیضی، محمدرضا غلامی نژاد، مجید محمدی و محمد مهدی کریما تهیه کنندگان این مقاله بودند که پس از مقاله ای از مجتمع پارس جنوبی رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

50 مقاله برای طرح به این همایش ارسال شده بود که از این تعداد 18 مقاله به مرحله نهایی راه پیدا کرده بود.

سال گذشته و در اولین سمینار دستاوردهای علمی و مهندسی اصلاح الگوی مصرف در شرکتهای پالایش گاز نیز شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد موفق به کسب مقام اول و سوم مقالات شده بود.