به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه بازیابی گاز کربنیک پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد سرخس اظهار کرد: اقتصاد، محیط زیست و مسئولیتهای اجتماعی سهضلعی مهم سیاستهای دولت است و این سه محور بهعنوان یکی از جهتگیریهای اصلی دولت دنبال میشود. ما مانند بسیاری از کشورهای جهان در گذشته دچار خطا شدیم و محیط زیست را بهسادگی تخریب کردیم، زیرا توسعه را در اولویت قرار دادیم و توجه کافی به الزامات زیستمحیطی نداشتیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت چهاردهم تلاش کرده است با اصلاح قیمت انرژی، مدیریت گازهای فلر و اجرای پروژههای محیط زیستی، این روند را اصلاح کند و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز در همین راستا دنبال میشود که نمونه آن را در اجرای پروژه بازیابی گازکربنیک در این پالایشگاه مشاهده میکنیم. رئیسجمهور بهصورت مستمر و هر دو هفته یکبار جلساتی را به بررسی پروژههای محیط زیستی بهویژه در حوزه جمعآوری گازهای فلر اختصاص دادهاند تا موانع اجرایی این طرحها برطرف شود و شاهد تحولات جدی در این حوزه باشیم.
وی تصریح کرد: اقتصاد کشور با برخی ناکارآمدیها مواجه است که بخشی از آنها در گذشته برای ایجاد رفاه عمومی و توسعه سریع زیرساختها شکل گرفته است. ما با سرعت بالا به دنبال گازرسانی به روستاها، توسعه صنعت خودرو و افزایش دسترسی عمومی به انرژی بودیم و در نتیجه تولید خودرو از کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه در سال به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسید، اما همزمان به بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای کیفیت توجه کافی نشد. این روند موجب شد مصرف انرژی کشور به ارقام بسیار بالا برسد و هماکنون با مصرفی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار انرژی مواجه باشیم.
میدری ادامه داد: اصلاح الگوهای مصرف انرژی از منازل و نحوه پوشش و دمای آسایش گرفته تا مصرف انرژی در صنایع، ظرفیت بزرگی برای اشتغالزایی و ثروتآفرینی ایجاد میکند. بسیاری از این مصرفها تنها موجب آلودگی شده و ارزش افزودهای ایجاد نمیکند، در حالی که با مدیریت صحیح میتوان منابع حاصل از صرفهجویی را به سمت توسعه اشتغال هدایت کرد و مشکلاتی مانند بیکاری و تورم را کاهش داد. تحقق این هدف نیازمند صبر، همراهی و مشارکت مردم است، زیرا تغییر الگوهای مصرف و برخی سیاستهای اقتصادی ممکن است در کوتاهمدت هزینههایی داشته باشد، اما برای آینده کشور ضروری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ویژگی مهم رویکرد رئیسجمهور این است که برای انجام اصلاحات سخت اقتصادی مصمم است و آینده کشور نیازمند تصمیمات جدی و اصلاح برخی رفتارهای مصرفی است. البته این اصلاحات باید همراه با گفتوگو با مردم و تبیین ضرورتهای اقتصادی انجام شود و در کنار آن از ظرفیت کارشناسان برای ارائه راهکارهایی استفاده شود که موجب افزایش کارآمدی شود. پروژههایی مانند طرح اجراشده در این پالایشگاه نمونهای از همین رویکرد است که میتواند بدون ایجاد شوک قیمتی، زمینه یک بازی برد-برد را فراهم کند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، انتقال یارانهها از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره میتواند با شوکهای قیمتی همراه باشد، اما با استفاده از ظرفیتهای علمی، دانش فنی و تعهد مهندسان و متخصصان داخلی میتوان راهکارهایی طراحی کرد که ضمن اصلاح ساختار اقتصادی، فشار قیمتی بر مردم نیز کاهش یابد. تجربه نشان داده است که هر اقتصادی ویژگیهای خاص خود را دارد و تفاوت در قیمت انرژی، منابع و شرایط اقتصادی کشور میتواند زمینهساز نوآوریهایی شود که حتی در برخی موارد در سایر کشورها سابقه نداشته است.
