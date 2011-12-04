313 هیئت مذهبی دانش آموزی در همدان راه اندازی و تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم صبح یکشنبه در جمع اعضای ستاد اقامه نماز آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت: این هیئت ها امشب، همزمان با شب تاسوعای حسینی 19 مراسم عزاداری متمرکز در شهرها و مساجد استان همدان برگزار می کنند.

وی توجه به نماز و گرایش به آن را کانون تعالی بشر در جامعه عنوان کرد و گفت: نماز کانون رشد معنویت و عقلانیت دانش آموزان و جوانان است.

حسنی محتشم همچنین بیداری اسلامی را به لحاظ تعالیم، آزادی بخش و سعادت آفرین اسلام و شیعه در دنیا دانست و اظهار داشت: ایران اسلامی به الگوی اساسی برای همه کشورهای منطقه و جهان تبدیل شده است.

حسنی محتشم نماز را در خودسازی و افزایش سطح معنوی مدارس و دانش آموزان با اهمیت دانست و افزود: سمت و سوی آموزش و پرورش ارتقا مسائل تربیتی به ویژه نماز و قرآن است.

وی گفت: باید تبلیغات مناسب در راستای تشویق دانش آموزان به انجام فریضه نماز انجام شود و مربیان پرورشـی نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.

رئیس گروه گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش استان همدان نیز ستاد اقامه نماز آموزش و پرورش استان را یکی از منظم ترین و بهترین ستاد ها معرفی کرد.

400 نمازخانه در مدارس استان همدان تجهیز شده است

عباس تجری اظهار داشت: تاکنون 400 نمازخانه در مدارس استان همدان تجهیز، استاندارد و آماده شده است.

تجری افزود: همچنین بیش از 30 هزار متر مربع فرش سجاده ای برای نمازخانه ها تهیه و بسیاری از نمازخانه ها با رنگ آمیزی و فضا سازی مناسب برای اقامه نماز دانش آموزان آماده شده است.

وی افزود: امسال 700 امام جماعت روحانی و 600 امام جماعت فرهنگی در مدارس استان همدان سازماندهی شده اند.

رئیس گروه گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش استان همدان تاکید کرد: نماز جماعت باید با پیگری مدیران مدارس به نحو شایسته ای برگزار شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان نیز اولویت اول آموزش و پرورش را توجه به مقوله نماز اعلام کرد.

حسن مظاهری گفت: نماز دانش آموزان را در مقابل تمام تهاجمات فرهنگی و مفاسد بیمه می کند.

مظاهری با اشاره به ضرورت تبلغ و ترویج مناسب نماز در آموزش و پرورش، گفت: برخی مدارس استان همدان فضایی برای اقامه نماز ندارند که باید این مشکل بر طرف شود.