به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، عبدالله بن زاید آل نهیان روز پنجشنبه در بیانیهای از سوی وزارت خارجه امارات تأکید کرد آغاز دور دوم گفتوگوهای سهجانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی پیامهای مثبتی به همراه دارد.
وی افزود: این پیامها نشاندهنده جدیت طرفهای درگیر در مسیر دیپلماسی و تلاش برای پایان دادن به رنجهای انسانی ناشی از درگیری چهار ساله است.
به گفته وزیر امور خارجه امارات، دو دور مذاکره برگزار شده در ابوظبی شامل بحثهای «مثمرثمر و سازنده» بوده که وجود زمینههای مشترک میان طرفها را نشان میدهد.
بن زاید همچنین بر تمایل کشورش برای فراهم کردن محیطی حمایتی برای گفتوگو، نزدیک کردن دیدگاهها و پشتیبانی از راهکارهای مسالمتآمیز تأکید کرد و گفت امارات با تکیه بر روابط متوازن خود با همه طرفها، به حمایت از تلاشها برای دستیابی به یک راه حل انسانی و اخلاقی ادامه میدهد.
درهمین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه از آغاز مذاکرات میان روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی خبر داد و اعلام کرد این گفتوگوها تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
پیشتر نیز در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژانویه، ابوظبی میزبان مذاکرات سهجانبه میان این کشورها بود.
جنگ روسیه و اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده و مسکو پایان آن را به صرف نظر کردن کییف از پیوستن به ائتلافهای نظامی غربی مشروط کرده؛ شرطی که اوکراین آن را دخالت در امور داخلی خود میداند.
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