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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۸

در پیامی/

رهبر معظم انقلاب درگذشت حجت‌الاسلام هاشمیان را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب درگذشت حجت‌الاسلام هاشمیان را تسلیت گفتند

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت حجت الاسلام شیخ محمد هاشمیان را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت روحانی خدوم و مبارز جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد هاشمیان رحمت الله علیه را به خانواده و فرزندان مکرم ایشان و به عموم مردم مؤمن و وفادار رفسنجان تسلیت عرض می کنم.

سوابق مجاهدت شجاعانه ی این روحانی بزرگوار در دوران اختناق و خدمات شایسته ی ایشان در دوران سی ساله ی انقلاب در جایگاه امامت جمعه، یادگارهای ارزنده ئی است که همواره در یادها باقی و انشاءالله ذخیره ی اخروی آن مرحوم خواهد بود. رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان از خداوند متعال مسئلت می کنم.

سیدعلی خامنه ای
19/آذرماه/1390

کد مطلب 1480298

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