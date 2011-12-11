به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت روحانی خدوم و مبارز جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد هاشمیان رحمت الله علیه را به خانواده و فرزندان مکرم ایشان و به عموم مردم مؤمن و وفادار رفسنجان تسلیت عرض می کنم.

سوابق مجاهدت شجاعانه ی این روحانی بزرگوار در دوران اختناق و خدمات شایسته ی ایشان در دوران سی ساله ی انقلاب در جایگاه امامت جمعه، یادگارهای ارزنده ئی است که همواره در یادها باقی و انشاءالله ذخیره ی اخروی آن مرحوم خواهد بود. رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان از خداوند متعال مسئلت می کنم.

سیدعلی خامنه ای

19/آذرماه/1390