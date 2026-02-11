نیکزاد: آمریکا دشمن شماره یک ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم راهپیمایی چهل و هفتمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی در جمع پرشور مردم ولایت‌مدار اردبیل اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران تنها یک رویداد سیاسی در منطقه نبود، بلکه نقطه عطفی در تاریخ معاصر جهان و الهام‌بخش ملت‌های تشنه آزادی و استقلال شد و این انقلاب عظیم، کاملاً نوع جدید از حکمرانی را به جهانیان معرفی کرد که در آن ارزش‌های دینی، کرامت انسانی و عدالت‌طلبی جایگزین سلطه، استعمار و وابستگی شد.

وی با اشاره به دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی برای ملت ایران و تأثیرات فرامرزی آن در سطح بین‌المللی افزود: انقلاب اسلامی سبب شد که ایران دیگر مطیع بی‌چون‌وچرای استکبار جهانی نباشد و در برابر زورگویی‌های قدرت‌های سلطه‌گر بایستد. این انقلاب بزرگ تاریخی مانع از آن شد که ایران به کشوری بی‌اراده و وابسته به تصمیمات بیگانگان تبدیل شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های استکباری به‌ویژه آمریکا گفت : انقلاب شکوهمند اسلامی این اجازه را نداد که آمریکای جنایت‌کار همچون گذشته منابع زیرزمینی و رو زمینی ایران را به تاراج ببرد و از ثروت‌های ملی این مرزوبوم برای پیشبرد اهداف شوم خود استفاده کند. این انقلاب سد محکمی در برابر چپاول نفت، گاز، معادن و دیگر سرمایه‌های ملی ایران ایجاد کرد.

نیکزاد با بیان مصادیق روشنی از دشمنی‌های بی‌امان آمریکا علیه ملت ایران تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا دشمن شماره یک ملت شریف ایران است و این حقیقتی انکارناپذیر در اذهان عمومی ملت ماست. آمریکایی‌ها همواره به دنبال چپاول چاه‌های نفت و غارت منابع سرشار ایران بوده‌اند و برایشان هیچ تفاوتی ندارد که چه فرد یا گروهی در ایران حکومت می‌کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به اسناد تاریخی و مداخلات آشکار و پنهان آمریکا در امور داخلی ایران بیان کرد: زمانی که دکتر مصدق، نخست‌وزیر قانونی و ملی ایران، دولت تشکیل داد و پرچم مبارزه با استعمار را برافراشت، آمریکا با همراهی سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی خود دست به کودتای ننگین ۲۸ مرداد زد و دولت مردمی و عدالت‌محور مصدق را ساقط کرد. این گونه دخالت‌های جنایت‌کارانه در کارنامه سیاه آمریکا همچنان ادامه دارد.

وی با یادآوری نقش مخرب آمریکا در تجهیز و پشتیبانی از صدام جنایت‌کار در جنگ تحمیلی افزود: رژیم متجاوز بعث عراق با کدام مجوز بین‌المللی از سوی آمریکا به انواع سلاح‌های پیشرفته و اطلاعات حیاتی مجهز شد تا هشت سال ملت غیور ایران را به خاک و خون بکشد؟ آمریکا در طول هشت سال دفاع مقدس نه‌تنها هرگز محکوم نشد، بلکه با حمایت‌های همه‌جانبه خود، شریک تمام جنایات صدام علیه مردم ایران بود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت آمریکا از آشوب‌طلبان در اغتشاشات اخیر تأکید کرد: در حوادث تروریستی اخیر و آشوب‌های خیابانی، باز هم دست آمریکای صهیونیست‌زده در کار بود و از عوامل ایجاد ناامنی و تخریب اموال عمومی حمایت تمام‌عیار کرد. ترامپ با کدام مجوز بین‌المللی رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا را به همراه خانواده‌اش دزدید و با چه رویی این اقدام تروریستی را با افتخار اعلام کرد.

وی با افشای ماهیت واقعی سیاست‌های آمریکا در قبال ملت‌های مستقل گفت: کار آمریکا و هم‌پیمانان غربی‌اش در طول تاریخ این بوده که در سراسر جهان آتش جنگ و درگیری را شعله‌ور کنند تا کارخانه‌های عظیم تسلیحات سازی آنها همواره فعال بماند. آنها با شعارهای فریبنده آزادی و دموکراسی به جان ملت‌ها می‌افتند و منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی کشورهای ضعیف‌تر را بی‌رحمانه غارت می‌کنند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سلطه دلار بر اقتصاد جهان افزود: پس از جنگ جهانی دوم آمریکا با تحمیل سلطه دلار بر اقتصاد جهان و چاپ بی‌رویه اسکناس بدون پشتوانه، سیستم بانکی و نقل‌وانتقالات مالی دنیا را در قبضه خود درآورده است. آنها کشورهایی که با سیاست‌های استکباری آمریکا همراهی نمی‌کنند را تحریم و فلج می‌سازند.

وی با اشاره به تناقض رفتاری آمریکا علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصریح کرد: آمریکا تنها کشور جنایت‌کار در تاریخ بشریت است که جرئت استفاده از بمب اتم را داشت و فاجعه عظیم انسانی هیروشیما را رقم زد؛ امروز همان کشور مدعی می‌شود که ایران به دنبال ساخت بمب اتم است.