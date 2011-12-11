کتاب "نظریه تفسیر متن" در قم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "نظریه تفسیر متن" تألیف حجتالاسلام " احمد واعظی" است که در چهار فصل به نظریه تفسیر و مسائل آن، هستیشناسی معنا، معرفتشناسی معنا و اخلاقیات معنا و الزامات تفسیری متن وحیانی پرداخته است.
در مقدمه این کتاب آمده است: تمدن و فرهنگ اسلامی به طور بارز و آشکاری متن محور است و تفیسر عالمان مسلمان از قرآن و روایات، شالوده اصلی معرفت دینی، منش و اخلاق اسلامی و شبکه روابط اجتماعی مسلمانان را سامان میدهد و شاخههای مختلف علوم اسلامی تحت تأثیر عمیق فهم و تفسیر متن وحیانی و منابع نقلی و روایی قراردارد از سوی دیگر، از دهههای نخست قرن بیستم میلادی به این سو، شاهد بروز و ظهور دیدگاهها و نظریههایی درباره زبان، فهم و تفسیر و ساز وکار حصول فهم هستیم که در تقابل جدی با تقلیهای مرسوم و مقبول در نزد عالمان مسلمان از این امور قرار میگیرند.
در ادامه این مقدمه تصریح شده است: تقابل و چالش مزبور، طبعاً تردیدها، پرسشها و شبهاتی را درباره اعتبار و حقانیت این رویکرد تفسیری رایج و متداول در پی دارد و ضرورت تبویب و تنقیح نظریهای جامع درباره مباحث بنیادین فهم و تفسیر متن را پیش روی عالمان مسلمان مینهد.
کتاب حاضر در کنار تأمین هدف یادشده و پرداختی به اهم چالشهای معاصر در حوزه تفسیر متن، بر آن است که با نگاه دانشمحور افق و فضای جدیدی در قلمرو تأملات تفسیر بگشاید به گونهای که در کنار مقولاتی نظیر روشهای تفسیری، اصول و قواعد تفسیر، مناهج تفسیری، عرصهای تحت عنوان نظریه تفسیری محل توجه محققان حوزه تفسیر متن قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: کتاب "نظریه تفسیر متن" از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "نظریه تفسیر متن" تألیف حجتالاسلام " احمد واعظی" است که در چهار فصل به نظریه تفسیر و مسائل آن، هستیشناسی معنا، معرفتشناسی معنا و اخلاقیات معنا و الزامات تفسیری متن وحیانی پرداخته است.
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