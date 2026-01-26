حتی یک پیامک در اغتشاشات قابل اغماض نیست؛برخورد قاطع با عوامل ناامنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمد صدرا ادیبان عصر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گچساران، وضعیت امنیتی این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در جریان اغتشاشات اخیر، تنها دو استان کشور کمترین آسیب و مشکل را تجربه کردند که یکی از آن‌ها آذربایجان غربی و دیگری کهگیلویه و بویراحمد بود.

وی افزود: کمترین میزان خسارت و ناآرامی‌ها در استان مربوط به شهرستان گچساران است که این موضوع ریشه در فرهنگ غنی مردم منطقه و تلاش نیروهای حافظ امنیت با همراهی معتمدین، روحانیون و همکاری خانواده‌ها دارد.

دادستان گچساران با بیان اینکه امنیت با مشارکت مستقیم مردم محقق می‌شود، تصریح کرد: پیش از بروز آشوب‌ها، اقدامات پیشگیرانه‌ای برای شناسایی، ارشاد و هدایت افراد مسئله‌دار انجام شد و بسیاری از خانواده‌هایی که احتمال ورود فرزندانشان به صحنه اغتشاشات وجود داشت، همکاری لازم را با نیروهای انتظامی داشتند.

وی رفع مشکلات مردم، اقتدار نظام و امنیت پایدار را از اولویت‌های اساسی دانست و گفت: گچساران به عنوان یک شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی، نیازمند بستر امن برای جذب سرمایه‌گذاری است و امنیت، نخستین شرط تحقق این مهم و حل مشکلات اشتغال و بیکاری به شمار می‌رود.

حجت الاسلام ادیبان با اشاره به فتنه ۱۴۰۱ موسوم به «زن، زندگی، آزادی» بیان کرد: مردم گچساران در این مقطع نیز سربلند بودند و امنیت و آرامش در سطح شهرستان حفظ شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش بسیجیان در تأمین امنیت اظهار کرد: گچساران از جمله شهرستان‌هایی بود که در آن هیچ‌گونه تعرضی به مساجد، اماکن متبرکه، ادارات، بانک‌ها و بازار صورت نگرفت.

دادستان گچساران افزود: برخی مسئولان شهرستان نیز با لباس بسیجی در میدان حضور داشتند و همه ما در صیانت از آرمان‌های شهدا، امام راحل و نظام اسلامی مسئول هستیم و نباید نسبت به حوادث پیرامون خود بی‌تفاوت باشیم.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری اکثر عوامل اغتشاشات تصریح کرد: با افرادی که با ایجاد آشوب، امنیت عمومی را مختل کرده و به بیت‌المال و اموال عمومی خسارت وارد کردند، بدون تردید با قاطعیت برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام ادیبان تأکید کرد: اشخاصی که حتی کوچک‌ترین نقش را در اغتشاشات داشته‌اند و ولو به اندازه یک پیامک، در جهت اهداف دشمن اقدام کرده باشند، باید پاسخگو باشند.

وی همچنین شایعه دستگیری ۲ هزار نفر در این شهرستان را «کذب محض» دانست و اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال است در برابر استکبار جهانی ایستاده و با اقتدار و عزت مسیر خود را تا تحقق تمدن نوین اسلامی و ظهور حضرت حجت(عج) ادامه خواهدشد.