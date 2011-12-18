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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

"اتاق امن" در خانه هنرمندان اکران می‌شود

"اتاق امن" در خانه هنرمندان اکران می‌شود

فیلم مستند "اتاق امن" ساخته ارسلان امیری و آیدا پناهنده سه شنبه 29 آذر در خانه هنرمندان نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند "اتاق امن" ساخته ارسلان امیری و آیدا پناهنده سه شنبه 29 آذرماه ساعت 18 در خانه هنرمندان نمایش داده می شود. پس از نمایش، فیلم مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. این مستند 40 دقیقه‌ای تاثیر سازمان‌های مردم نهاد بر مسئله کودکان کاروخیابان و تلاش‌های یکی از داوطلبین فعال در این زمینه را به تصویر می‌کشد.

"اتاق امن"را جعفر صانعی‌مقدم همراه با 9 اثر مستند دیگر با موضوعات زندگی شهری تحت عنوان پرسه در شهر با مشارکت موسسه توسعه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری برای شبکه 4 سیما تهیه کرده است.

پژوهش این مستند اجتماعی بر عهده مینا کشاورز بوده و آرش یزدانی فیلم را تصویربرداری و ارسلان امیری همراه با مسعود سفلایی، تدوین فیلم را برعهده داشته‌‌اند.این فیلم درچهارمین جشنواره فیلم پلیس – پیشگیری اجتماعی موفق به دریافت لوح تقدیر کارگردانی شد.

کد مطلب 1486585

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