هیئت اجرائی انتخابات خبرگان رهبری طرقبه شاندیز انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشید ظهر یکشنبه در جلسه انتخابات اعضای این هیئت اجرائی که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد اظهارکرد: مسئولان این شهرستان به ویژه دست اندرکاران هیئت های اجرایی برگزاری انتخابات باید با بی طرفی خود زمینه جلب رضایت و اعتماد مردم را فراهم کنند.

سرپرست فرمانداری شهرستان طرقبه شاندیز اظهار داشت: در شهرستان افراد متنفذ و صاحب صلاحیت بی شمارند که با تأیید هیئت نظارت تعداد 30 نفر به این جلسه دعوت شدند.

در ادامه شکر الله علی اکبری قائم مقام هیأت نظارت شهرستان تأکید کرد: وظیفه شورای نگهبان صیانت از آرای مردم و تلاش در جهت قانون مداری در روند برگزاری انتخابات است.

پس از انجام رأی گیری هشت نفر اعضای اصلی به ترتیب آقایان حجت الاسلام حسین ناصری، محمد حسین جمشدیان، احمد تقی زاده، حسن زحمتکش گلستانی، کریم شریفیان، عباس قربانزاده، حبیب الله شیخ زاده ، بهرام نکاحی انتخاب شدند.

رضا عدسی، محمد غلامی، ابراهیم باغبانی، حسین ذاکر و جعفر مهری نیز به عنوان پنج نفر علی البدل انتخاب شدند.