امیر صدیقی: پیروز کسی است که با رویای قهرمانی و مدال به خواب برود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صدیقی ظهر امروز دوشنبه در محل سالن جلسات فدراسیون با دختران ملیپوش ردههای پایه که در اردوی انتخابی اعزام به رقابتهای قهرمانی جهان هستند، دیدار و گفتوگو داشت.
صدیقی در این دیدار ضمن تأکید بر لزوم رعایت اصول حرفهای در تمرینات و رفتار حرفهای در اردو، از شرایط دختران حاضر در اردو پرسوجو کرد و از نزدیک در جریان ریز جزئیات اعم از شرایط درسی، فنی، روحی، تمرینی و سلامتی قرار گرفت.
صدیقی در این نشست گفت: افتخار ماست که در خدمت شما هستیم. شما آینده ووشو ایران هستید و این که بسیاری از شما ملیپوشان جدید هستید، یعنی نسل جدیدی از ووشو ایران آماده شده است. مطمئناً حفظ شرایط آمادگی کار سختی است و باید از خانوادههای خود، مربیان و همه کسانی که به شما برای رسیدن به تیم ملی کمک کردهاند، تشکر کنید.
وی در ادامه بیان داشت: امروز در میانه راه هستیم و در نوروز راهی چین میشویم. باید بدانیم که عنواندار جهان و آسیا هستیم و در برونئی نیز درخشیدهایم. پرچمدار و مدعی هستیم و این بسته به همت شماست. شرایطی را با توجه به امکانات فدراسیون مهیا کردهایم و مابقی هنر شماست.
رئیس فدراسیون ووشو تاکید کرد: پیروز کسی است که با رویای قهرمانی و مدال به خواب برود. شما باید تمام صحنههای مسابقات را تصور کنید چون زن روزهای سخت هستید. شاید از نظر سنی کوچک باشید ولی یک ملت و یک ایران پشت شماست.
صدیقی با بیان این که به توان شما ایمان و اطمینان دارم، تصریح داشت: مزد تمرینات سختمان و رقابتهای طولانی را میگیریم. امسال، سال جوانان بود و رویدادهای مهمی داشتیم و داریم. شرایط تمرینی خوب بوده و از این نقطه به بعد، همت شماست. بهترین خودتان باشید و بدون دلواپسی، کار خودتان را به فرمان مربیان انجام بدهید. انشاالله آنقدر درخشان خواهید بود که همه رقبا در برابر شما زانو بزنند. مهم برای ما این است بهترین عملکردتان را داشته باشید. مطمئناً همهجانبه حامی شما هستیم و شخصاً مثل برادر و پدر، کنارتان خواهم بود. مراقب همدیگر باشید و شرایط را برای همدیگر هموار کنید تا بهترینها رخ بدهد که موفقیت شما، موفقیت کشور ماست.
گفتنی است در این نشست ندا مولاهویزه، مشاور رئیس فدراسیون در امور بانوان نیز حضور داشت و به تشریح آخرین شرایط ملیپوشان و اردوها پرداخت.
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