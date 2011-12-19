هندوانه شب یلدا به بازار چهارمحال و بختیاری آمد

به گزارش خبرنگارمهر، در آستانه نزدیک شدن به شب یلدا میدانهای استان چهارمحال و بختیاری پر از وانتهای هندوانه فروشی شده است.

خوردن هندوانه در شب یلدا در سرمای زمستانی برای مردم چهار محال و بختیاری بسیار لذت بخش است و مردم این استان هر ساله با نزدیک شدن به شب یلدا اقدام به خرید تعداد زیاد هندوانه می کنند.

جمع شدن مردم در خانه بزرگان فامیل و خریدن هندوانه از سنتهای مردم این دیار است.

در حال حاضر خرید هندوانه توسط مردم این استان اصلی ترین خرید سبد خانوادهها شده است.

وانتهای فروشنده هندوانه در حال حاضر در میدانهای اصلی شهرکرد مانند میدان ورودی شهرکرد، میدان شهدا، میدان انقلاب و .... مستقر شده اند و در حال فروش انواع مختلف هندوانه هستند.

همچنین فروشنده های میوه و تره بار در این استان مغازه های خود را پراز هندوانه کرده اند و هندوانه مهمترین میوه آنها برای فروش شده است.

در خیابان 12 محرم شهرکرد نیز آجیل و خشکبار فروشها نیز بازار داغ فرش پسته، گردو، بادام و ... دارند.

پسته، تخمه گل آفتابگردان، بادام، گردو، نخوچی و کشمش مهمترین خشکباری است که مردم در حال حاضر در شهرکرد خریداری می کنند.

بسیاری از خشکبار فروشها نیز در فروش میوه خشک فعالیت می کنند.

در حال حاضر شلوغ ترین مغازهها در مرکز استان چهار محال و بختیاری مغازههای فروش میوه و خشکبار فروشی ها هستند.

در شهرستان بروجن این استان نیز وانتهای فروش هندوانه در میدانهای بیمارستان، میدان شهید ناغانی، میدان آزادی و .... مستقر شده اند و به فروش هندوانه مشغول هستند.

یکی از فروشندگان هندوانه در شهر بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فروش هندوانه بسیار خوب است وهم اکنون دومین بارهندوانه ای است که در هفته جاری می فروشم.

وی بیان داشت: قیمت هر کیلو هندوانه امروز در تره بار برای فروش هر کیلو 500 تومان بود که احتمال افزایش قیمت آن در روزهای آینده وجود دارد.

وی با اشاره به استقبال مردم از خرید هندوانه، بیان داشت: هندوانه هایی که در شهرستان بروجن به فروش می رسد از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

.........................................................

گزارش: بهاره صمیمی