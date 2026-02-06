جنگ استقلال و پرسپولیس برای جذب سرمربی سال فوتبال آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران هنوز یک هفته تا پایان فاصله دارد و تیم قهرمان و یک تیم سقوط‌کننده مشخص نشده‌اند نگاه‌ها بیشتر به فصل نوزدهم و رقابت میان دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال دوخته شده است. حضور پرسپولیس برای اولین بار در لیگ برتر فصل جاری توجه هواداران و رسانه‌ها را جلب کرد و حالا با صعود استقلال لیگ نوزدهم حتی قبل از شروع هیجان و جذابیت خاص خود را پیدا کرده است.

رقابت پرسپولیس و استقلال در فوتبال ایران همواره با حساسیت و جذابیت همراه بوده و معروف به داربی است. این بار اما رقابت آنها در فوتبال زنان یک سطح تازه دارد و هر دو باشگاه به دنبال تثبیت جایگاه خود در این لیگ و جذب بهترین استعدادها هستند. حتی بازار نقل و انتقالات قبل از پایان لیگ هجدهم بسیار داغ شده و این موضوع نشان می‌دهد که فصل آینده لیگ زنان صحنه‌ای از رقابت بی‌امان بین آبی و قرمزها خواهد بود.

شنیده‌ها حاکی است که هر دو تیم سرخابی به دنبال جذب مرضیه جعفری سرمربی فعلی تیم ملی و خاتون بم هستند. جعفری که تاکنون هدایت هیچ تیمی در لیگ برتر به جز خاتون بم را نپذیرفته و همواره خاتون بم را اولویت خود دانسته پیشنهاد همکاری از هر دو باشگاه پرطرفدار دریافت کرده است. او که در آستانه کسب دوازدهمین قهرمانی با خاتون بم است پس از پایان لیگ مسئولیت تیم ملی را دنبال خواهد کرد و همراه تیم ملی عازم استرالیا می‌شود تا در جام ملت‌ها شرکت کند. با این حال حتی پیش از پایان لیگ نام او در میان بحث‌های نقل و انتقالات دو تیم سرخابی خبرساز شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که لیگ نوزدهم فوتبال زنان ایران حتی قبل از آغاز رقابتی بی‌سابقه خواهد داشت. حضور همزمان پرسپولیس و استقلال رقابت داربی را به دنیای فوتبال زنان آورده و این مسئله می‌تواند توجه هواداران و رسانه‌ها را چندین برابر کند. مسئولان سرخابی‌های پایتخت در تلاش هستند تا ترکیب‌های قدرتمند خود را پیش از شروع فصل جدید شکل دهند و به نوعی رقابت تاکتیکی و استراتژیک پیش از شروع لیگ شروع شده است.

لیگ هجدهم نیز با حضور تیم‌های تازه‌وارد و تیم‌های پرطرفدار پرسپولیس نشان داد که فوتبال زنان ایران مسیر پیشرفت قابل توجهی را طی می‌کند. پرسپولیس با ورود به لیگ تجربه‌ای تازه برای بازیکنان و هواداران ایجاد کرد و استقلال با صعود به لیگ برتر پتانسیل رقابت شدید در فصل آینده را تقویت کرده است. اما این همه هیجان نیست؛ بازار نقل و انتقالات همچنان داغ است و شایعات حضور مربیان و بازیکنان کلیدی در دو باشگاه سرخابی هیجان داربی آینده را بیشتر می‌کند.

لیگ نوزدهم فوتبال زنان ایران نویدبخش رقابتی بی‌سابقه میان پرسپولیس و استقلال خواهد بود. حتی قبل از آغاز رسمی رقابت‌ها جنگ آبی و قرمزها شروع شده است و هواداران فوتبال زنان می‌توانند منتظر صحنه‌های هیجان‌انگیز و داربی‌های تاریخی در این لیگ باشند. این رقابت نه تنها جذابیت لیگ را افزایش می‌دهد بلکه سطح حرفه‌ای‌گری و انگیزه تیم‌ها را نیز به شکل چشمگیری ارتقا خواهد داد.