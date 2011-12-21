به گزارش خبرنگار مهر، "فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرایی می‌شود"؛ این مطلب نه اظهارات نمایندگان مجلس و مقامات اقتصادی کشور بلکه اظهارات جدید دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در جمع مردم ورامین است که یک روز پس از برگزاری همایش نخسین سالروز اجرای رسمی هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌شود.

احمدی نژاد گفت: دولت قصد دارد در دو سه گام دیگر همه یارانه ها را در اختیار مردم قرار دهد و ان شاء الله همین امسال گام دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا می کنیم و حق مردم را به جیب آنها واریز خواهیم کرد.



شنبه هفته جاری مهر گزارش داد که دولت قصد دارد فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها را در سالجاری اجرایی کند.



البته بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه مرحله بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها "یا امسال است یا سال آینده"، گفت: من هم نمی‌دانم این فاز دقیقا چه زمانی اجرا خواهد شد.



به گزارش مهر، ستاد هدفمندی یارانه‌ها سناریوهای مختلف برای تغییر قیمت حاملهای انرژی را در دستور کار خود قرار داده است. براساس گفته سخنگوی اقتصادی دولت، با اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها، قیمتها - البته حاملهای انرژی- هم افزایش خواهد یافت.



در همین حال، مجید نامجو وزیر نیرو امروز در گفتگو با مهر با اعلام اینکه وزارتخانه متبوعش برنامه‌های خود برای افزایش قیمت آب را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرده است، گفت: رئیس جمهور تاکید کرده است که در فاز دوم اجرای هدفمندی به این موضوع نیز توجه شود، ضمن اینکه ستاد هدفمندی برای افزایش قیمت آب مکانیزم و روش محاسباتی مشخصی دارد.



براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت حق ندارد قیمت حامل‌های انرژی را بیش از 20 درصد در سال افزایش دهد. حجت الاسلام حسن ابوترابی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی برداشتن گام های بعدی در هدفمندی یارانه ها در افزایش قیمت حاملهای انرژی را منوط به هماهنگی دولت با مجلس دانسته است.