۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

آیت الله محمودی از علمای برجسته اسلام بود

قم- مدیر حوزه‌های علمیه، با صدور پیامی در پی ارتحال مرحوم آیت‌الله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه سابق ورامین، این ضایعه را به مردم شریف ورامین و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه سابق ورامین به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم آیت‌الله آقای حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی از علمای برجسته و از مبارزان پیش از انقلاب اسلامی و همچنین یار دیرین امام خمینی(ره) بود را به مردم شریف ورامین، روحانیت محترم و بیت شریف ایشان و آقازادگان ارجمند و بیوت وابسته وابسته و بازماندگان محترم تسلیت و تعزیت گفته، رفعت مقام و مغفرت واسعه الهی را برای آن فقید سعید و روحانی خدوم و پرهیزگار و مجاهد مسألت و برای بازماندگان محترم شکیبایی و پاداش الهی را از خداوند متعال خواستارم.

ایشان نمونه ای از روحانیت پاک و مردمی و خدوم بود که صفای باطن و زهد و پارسایی و فضیلت های اخلاقی و روحی را با روحیه اجتماعی و مردم دوستی درآمیخته بود و در هدایت مردم و جوانان عزیز و خدمت به آنان در منطقه مهم و بزرگ ورامین همواره و تا آخرین لحظات و بیش از نیم قرن کوشا بود.

عاش سعیدا و مات سعیدا

مهدی بخشی سورکی

