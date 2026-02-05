پروژه های زیرساختی جامعه ایثارگران ایلام بعد از ۴۰ سال به ثمر نشست 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی ظهر پنجشنبه در مراسم «میهمانی لاله‌ها» در گلزار شهدای صالح آباد با تأکید بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا، گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ و استمرار راه شهدا و عمل به وصایای آنان است.

رحیمی افزود: پایداری بر خون پاک شهدا وظیفه نخست همه ماست و باید با توجه جدی و عملی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، دین خود را به این قشر معزز ادا کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های در دست اجرای بنیاد شهید در استان اظهار داشت: توجه به زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی و فرهنگی جامعه ایثارگران از اولویت‌های اصلی بنیاد است. زائرسرای مهران به مراحل پایانی خود رسیده و «خانه ایثار» نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین برای اسکان درمانی جامعه ایثارگران، ایجاد یک واحد اقامتی درمانی در مجتمع ایثار در حال پیگیری است.

مدیرکل بنیاد شهید ایلام گفت: موزه آثار شهدا و دارالقرآن استان تکمیل شده و در مرحله افتتاح است.

وی همچنین از واگذاری ۳۰۰ قطعه زمین در شهرستان دهلران به جامعه ایثارگران خبر داد و گفت: در شهر ایلام دنبال ایجاد مجتمع ۲۸۰ واحدی هستیم.

وی با اشاره به مشکلات اشتغال جامعه ایثارگری استان، افزود: مدیران شرکت های نفتی و گاز در استان برای اشتغال جامعه ایثارگران‌ ورود کنند.

رحیمی در ادامه افزود: امسال هشت هزار دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان استان انجام شده و تنها در ایام دهه فجر، ۷۰۰ دیدار صورت گرفته است.