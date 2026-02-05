۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

پرداخت وام ازدواج بدون تغییر ادامه دارد

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: پرداخت وام ازدواج در سال آینده نیز تداوم دارد و مبلغ آن تغییری نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان خانلو سخنگوی بودجه ۱۴۰۵ درباره سرنوشت وام ازدواج در بودجه سال آینده اظهار کرد:وام ازدواج در قالب الزامات قانونی و مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و اصلاحات مربوطه پیش‌بینی شده است. در کمیسیون تلفیق نیز مصوباتی در این زمینه وجود دارد که هم بار مالی آن دیده شده و هم سرانه پرداخت بانک‌ها مشابه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

وی در مصاحبه با سیما درباره چالش‌های درج وام ازدواج در لایحه بودجه گفت: وام ازدواج به این دلیل در لایحه اولیه درج نشده بود که در قانون الزامات به‌طور مستقیم تکلیف جدیدی برای دولت در این بخش پیش‌بینی نشده بود و اساساً این موضوع در حیطه وظایف بانک مرکزی و هیئت عالی نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

به گفته خانلو، درج آن در لایحه بودجه بیشتر از باب تأکید بر اجرای این موضوع است و نبود آن به معنای عدم قابلیت اجرا نیست.

سمیه رسولی

    • امین ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      چرا بانک مرکزی تعیین شعبه نمیکنه مگه بخواد برای سال دیگه وام بده مبلغ وام زیاد کنه چون وام امسال برای امسال برای سال دیگه فرق می‌کنه همه چیز گران است این هم مد نظر بگیرن رییس بانک مرکزی همه چیز چند برابر شده حق ما نیست پول این وام به ما یک جوری بدن جرمش ما بکشیم
    • مجتبی IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      الان ۱۱ روزه پرونده ما بعد ۱۰ ماه تشکیل شده هیچ جوره وام رو نمیریرن بانک میگه سامانه واریز بسته است باید چکار کنیم؟
    • علی IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      چرا پیام کد رهگیری برا وام ازدواج نمیاد
    • علی IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      تو رو خدا به فکر ما جوونا هم باشید یه کاری کنید که امید داشته باشیم
    • فاطی IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      بااین مبلغ اگ تغییری نکنه واقعا میشه چیکار کرد من عید عقد کردم‌ اگه همون موقع واممو داده‌بودن میتونستم همه‌چیزموبخرم ولی الان فقط دوتا تیکه میتونم بخرم اونم که هنوز خبری ازش نیست اگه اضافه نشه هم بعد عید فقط یدونه یخچال میتونم بخرم لطفا به فکر ماهم باشین مگه ما چه گناهی کردیم
    • ارسلان IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      سلام. والله من وام ازدواج 17آبان قرار داد تو بانک شهر امضا کردم هنوز که هنوز منتظر پرداخت هستم الان فروردین 405 هستش آخه انصافا...

