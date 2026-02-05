پرداخت وام ازدواج بدون تغییر ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان خانلو سخنگوی بودجه ۱۴۰۵ درباره سرنوشت وام ازدواج در بودجه سال آینده اظهار کرد:وام ازدواج در قالب الزامات قانونی و مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و اصلاحات مربوطه پیشبینی شده است. در کمیسیون تلفیق نیز مصوباتی در این زمینه وجود دارد که هم بار مالی آن دیده شده و هم سرانه پرداخت بانکها مشابه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
وی در مصاحبه با سیما درباره چالشهای درج وام ازدواج در لایحه بودجه گفت: وام ازدواج به این دلیل در لایحه اولیه درج نشده بود که در قانون الزامات بهطور مستقیم تکلیف جدیدی برای دولت در این بخش پیشبینی نشده بود و اساساً این موضوع در حیطه وظایف بانک مرکزی و هیئت عالی نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
به گفته خانلو، درج آن در لایحه بودجه بیشتر از باب تأکید بر اجرای این موضوع است و نبود آن به معنای عدم قابلیت اجرا نیست.
