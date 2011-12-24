11 عنوان از مجموعه «قهرمانان انقلاب» به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کتاب از این مجموعه که تجدیدچاپ شده است، روایت داستانی از زندگی شهید محمدعلی رجایی با عنوان «ستاره من» است که زهره یزدان‌پناه نگارش آن را برعهده داشته است. «گلستان در آتش» نوشته ابراهیم حسن بیگی هم که به روایت زندگی شهید محمدجواد باهنر می‌پردازد، عنوان دیگر این مجموعه است که تجدیدچاپ شده است.

«تک درختی در کویر» روایت داستان زندگی آیت‌الله سید محمود طالقانی و روایت داستان زندگی شهید آیت الله سیداسدالله مدنی در کتاب «گزارش سفر» هم از دیگر عناوین تجدید چاپ شده هستند که به قلم زهرا حیدری به رشته تحریر در‌آمده است.

روایت داستانی زندگی آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی در کتاب «پشت شیشه‌‎های مات» نوشته عزت الله الوندی به همراه کتاب «دل بستگی در سال‌های سخت» روایت زندگی شهید آیت الله حسین غفاری نوشته علی الله سلیمی و «راز گل سرخ» داستان زندگی شهید آیت الله سیدمحمدرضا سعیدی نوشته خسرو باباخانی 3 کتاب دیگر از این مجموعه هستند که برای چهارمین بار به انتشار رسیده‌اند.

«مسافر تنها» شامل روایت داستانی زندگی شهید آیت الله عطالله اشرفی اصفهانی نوشته کیوان امجدیان، «روزی خواهم خفت؛ برای همیشه» روایت داستانی از زندگی شهید آیت‌الله محمد صدوقی نوشته شمسی خسروی، «پروانه ای که سوخت» روایت داستانی از زندگی شهید سید مجتبی نواب صفویی نوشته سارا عرفانی و روایت داستانی از زندگی شهید سیدعبدالحسین دستغیب با عنوان «شال سبز» نوشته علی‌اکبر عسگری 4 عنوان دیگر از مجموعه قهرمانان انقلاب هستند که به چاپ مجدد رسیده اند.

تاکنون از مجموعه «قصه قهرمانان انقلاب» 17 عنوان منتشر شده است. «داستانی که تمام نمی‌شود» روایت زندگی شهید مرتضی مطهری، «خوابی به رنگ فراموشی» روایت داستانی زندگی آیت الله مفتح، «مرد سلول شماره 5» براساس زندگی دکتر علی شریعتی، «فصل گل یخ» روایت داستانی شهید کامران نجات اللهی، «به سختی پولاد، به نرمی لبخند» روایت داستانی شهید اسدالله لاجوردی و «به کی می‌گن قهرمان؟» روایت زندگی شهید سیدعلی اندرزگو از دیگر عناوین مجموعه قهرمانان انقلاب هستند.

انتشارات سوره مهر کتاب‌های این مجموعه را برای نوجوانان، در قطع پالتویی منتشر کرده است.