راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه، همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای مختلف استان لرستان آغاز شد.
راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن امسال، ساعت ۱۰ صبح بهصورت همزمان در تمامی شهرهای استان لرستان آغاز شده و مردم انقلابی با حضور گسترده خود، بار دیگر وفاداریشان به آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری را به نمایش خواهند گذاشت.
بر اساس این گزارش، مسیرهای تعیینشده راهپیمایی در شهرهای استان به شرح زیر است:
در خرمآباد، راهپیمایی از میدان شهدا حرکت خود را آغاز کرده و پس از عبور از خیابان امام، پل انقلاب و خیابان انقلاب، در میدان ۲۲ بهمن تجمع خواهند کرد.
در بروجرد، مسیر راهپیمایی از میدان قیام تا میدان تختی تعیین شده است.
در الیگودرز، راهپیمایی از میدان آزادی آغاز و پس از عبور از چهارراه شهرداری، به میدان امام ختم میشود.
در کوهدشت، مردم از مسجد صاحبالزمان به سمت میدان شهدا، میدان امام و چهارراه اللهاکبر حرکت میکنند.
در دلفان، مسیر راهپیمایی میدان بعثت، خیابان امام و میدان امام اعلام شده است.
در دورود، راهپیمایی از میدان امام حسین (ع) تا میدان ولایت برگزار میشود.
در پلدختر، راهپیمایی از میدان شهید بهشتی، خیابان معلم جنوبی، خیابان شهید سلیمانی و خیابان هفتم تیر عبور خواهند کرد.
همچنین در سلسله مسیر میدان امام، خیابان آیتالله بروجردی، خیابان کهمان و میدان عاشورا تعیین شده و در ازنا راهپیمایی از میدان شهید صادقی تا میدان ولیعصر برگزار میشود.
در چگنی، مسیر مصلی نمازجمعه، بلوار امام و بازگشت به مصلی پیشبینی شده و در رومشکان حرکت از مزار شهید گمنام به سمت میدان امام و مقابل آموزشوپرورش خواهد بود.
در معمولان، مسیر مصلی نمازجمعه، خیابان امام و سهراه فرمانداری اعلام شده و در زاغه راهپیمایی در خیابان امام به سمت آموزشوپرورش برگزار میشود.
در اشترینان، میدان امام، خیابان امام حسن (ع) و میدان امام مسیر راهپیمایی است و در مؤمنآباد، مردم از میدان بسیج به میدان شهدا و مصلی نمازجمعه حرکت میکنند.
همچنین در سپیددشت، راهپیمایی از ایستگاه راهآهن به سمت المان شهدا برگزار میشود و در کوهنانی مسیر مزار شهید گمنام تا مسجدالنبی تعیین شده است.
در بیرانشهر، مسیر مصلی نمازجمعه، میدان ولیعصر و دبیرستان شبانهروزی امام اعلام شده و در سیلاخور راهپیمایی از مسجد صاحبالزمان، خیابان شهدا تا بخشداری انجام میشود.
در شولآباد، مسیر مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، بلوار شهید سلیمانی و میدان ولیعصر پیشبینی شده و در درب گنبد، مردم از میدان بسیج به سمت حرم امامزاده محمد (ع) حرکت خواهند کرد.
در گراب، مسیر میدان معلم تا مدرسه دخترانه امالبنین است و در هفتچشمه، خیابان امام، مقابل بانک کشاورزی و بخشداری محل برگزاری راهپیمایی خواهد بود.
در فیروزآباد، راهپیمایی از خیابان امام، خیابان شورا تا میدان امام انجام میشود و در ویسیان، مسیر خیابان ولیعصر تا میدان امام حسین (ع) تعیین شده است.
در چمن سلطان نیز راهپیمایی در بلوار امام به سمت مسجد جامع برگزار خواهد شد.
گفتنی است راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، نماد وحدت، اقتدار و همبستگی ملت ایران است و حضور گسترده مردم لرستان، پیام روشنی از پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان خواهد بود.
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