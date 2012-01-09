  1. استانها
  2. تهران
۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

اختتامیه سوگواره وبلاگ ‌نویسان عاشورایی بهمن ماه برگزار می شود

اختتامیه سوگواره وبلاگ ‌نویسان عاشورایی بهمن ماه برگزار می شود

شهرری – خبرگزاری مهر: اختتامیه چهارمین سوگواره وبلاگ ‌نویسان عاشورایی، 11 بهمن ماه سال جاری در شهرری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت شرکت در چهارمین سوگواره وبلاگ نویسان عاشورایی از سوی فرهنگسرای ولا به دلیل استقبال بی نظیر وبلاگ نویسان و فعالان جامعه مجازی برای شرکت در این مسابقه اینترنتی تمدید شد.

علاقه ‌مندان تا چهارم بهمن ماه فرصت دارند تا با پر کردن فرم ثبت ‌نام، جزو شرکت کنندگان این سوگواره باشند.

گفتنی است اختتامیه این سوگواره در محل فرهنگسرای ولا واقع در شهرری، میدان نماز، بوستان ولیعصر(عج) برگزار خواهد شد.

هر وبلاگ در شش قالب شعر، یاد داشتهای وبلاگی، نماهنگ، صوت یا پادکست، عکس و طرحهای گرافیکی بررسی می شود.

کد مطلب 1505316

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها