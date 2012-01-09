اختتامیه سوگواره وبلاگ ‌نویسان عاشورایی بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت شرکت در چهارمین سوگواره وبلاگ نویسان عاشورایی از سوی فرهنگسرای ولا به دلیل استقبال بی نظیر وبلاگ نویسان و فعالان جامعه مجازی برای شرکت در این مسابقه اینترنتی تمدید شد.

علاقه ‌مندان تا چهارم بهمن ماه فرصت دارند تا با پر کردن فرم ثبت ‌نام، جزو شرکت کنندگان این سوگواره باشند.

گفتنی است اختتامیه این سوگواره در محل فرهنگسرای ولا واقع در شهرری، میدان نماز، بوستان ولیعصر(عج) برگزار خواهد شد.

هر وبلاگ در شش قالب شعر، یاد داشتهای وبلاگی، نماهنگ، صوت یا پادکست، عکس و طرحهای گرافیکی بررسی می شود.