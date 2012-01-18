خیران مازندران 35.5 میلیارد تومان به امر مدرسه سازی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه در دیدار با هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان و روسای مجامع شهرستانی با اشاره به اینکه تفکر خیر اندیشی باید در همه سطوح جامعه رواج پیدا کند، افزود: مدیران ذی ربط با برنامه ریزی مناسب سطح مشارکت را در این بخش بالا ببرند.

وی با بیان اینکه در سال 77 بالغ بر 770 میلیون تومان از سوی خیران استان به مدرسه سازی اختصاص پیدا کرده، افزود: این رقم در سال 90 به 35 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافته است.

طاهایی افزود: از سال 77 تاکنون خیران مدرسه ساز، 191 میلیارد تومان در این بخش هزینه کردند.

استاندار مازندران گفت: خیران مدرسه ساز از غرب تا شرق استان، از سال 77تاکنون در 13 جشنواره، 498 قطعه زمین به ارزش یک میلیارد و 526 میلیون تومان اهدا کردند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج ایده های مطلوب فرهنگی در بین دانش آموزان، افزود: آموزش و پرورش با همکاری نهادهای ذی ربط و با تکیه بر ظرفیت انسانی 470 هزار دانش آموز پویا، کاشت گل و درخت در فضای مدرسه را در راستای مشارکت دهی دانش آموزان در حفظ محط زیست در دستور کار قرار دهد.

طاهایی با تاکید بر ترویج و توسعه استفاده از گلهای طبیعی در فضای مدارس خواستار برچیده شدن گلهای مصنوعی از مدارس سراسر استان شد.

وی با اعلام اینکه رفتار معلمان مبنا و الگوی مورد پذیرش دانش آموزان در مسائل اجتماعی، فرهنگی است، یادآور شد: از ظرفیت قابل توجه معلمان و مربیان آموزش و پرورش برای ترویج فعالیتهای فرهنگی به ویژه امر مدرسه سازی در میان دانش آموزان بهره گیری شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه معماری مدارس مازندران باید متناسب با ویژگیهای اقلیمی استان باشد از تلاشهای اداره کل نوسازی مدارس قدردانی کرد و بر ادامه روند هوشمند سازی مدارس استان تاکید کرد.