5 میلیون نفر در قالب راهیان نور از مناطق عملیاتی دیدن می کنند

سردار حسن شاهوارپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حرکت کاروانهای راهیان نور حرکتی فرهنگی و تبلیغی است که از چند سال قبل در سراسر کشور آغاز شد و مسافران به خصوص جوان با ساماندهی در قالب کاروانهایی به مناطق عملیاتی سفر می کنند.

وی افزود: خوشبختانه این حرکت موثر بوده به گونه ای که استقبال از این حرکت فرهنگی سال به سال در حال گسترش است که در این بین حضور جوانان و دانشجویان یکی از موارد قابل تامل در این کاروانها است که نشاندهنده الگو قرار گرفتن شهدا و منش آنها برای این قشر آینده ساز است.



شاهوارپور با اشاره به سفر کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اظهار کرد: سفر کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی خوزستان در سال جاری متفاوت از سالهای گذشته خواهد بود و از 15 مهرماه کاروانهای دانش آموزی از سراسر کشور سفر خود به خوزستان را آغاز کرده اند.



وی با بیان اینکه کاروانهای دانش آموزی در قالب گذراندن درس آمادگی دفاعی به مناطق عملیاتی جنوب سفر می کنند، اظهار کرد: از 15 مهرماه تاکنون 450 هزار دانش آموز از سراسر کشور به مناطق عملیاتی خوزستان وارد شده و از یادمانهای دفاع مقدس بازدید کرده اند.



فرمانده سپاه ولی عصر(عج) خوزستان گفت: سهمیه دانش آموزان خوزستانی برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب 60 هزار نفر بوده که تاکنون 37 هزار نفر از این تعداد به مناطق عملیاتی سفر کرده اند.



سردار شاهوارپور به بیان برنامه های پیش بینی شده برای دانش آموزان پرداخت و گفت: برگزاری رزمایش اردوگاهی، همراه شدن رزمندگان دوران دفاع مقدس با دانش آموزان به عنوان روایتگران هشت سال جنگ تحمیلی از برنامه های پیش بینی شده برای کاروانهای راهیان نور است.



وی با بیان اینکه یادمانهای اروندکنار، والفجر 8، ‌فتح المبین، شهدای هویزه و چذابه میزبان کاروانهای راهیان نور هستند، عنوان کرد: اعزام کاروانهای دانشجویی به مناطق عملیاتی هم در فاصله بین دو ترم تحصیلی آغاز می شود که کاروانهای مردمی از اوائل اسفندماه راهی مناطق عملیاتی خوزستان می شوند و یادمانهای دفاع مقدس تا نیمه فروردین ماه سال آینده میزبان زائران خواهند بود.



فرمانده سپاه خوزستان تصریح کرد: خوزستانی ها در سالهای گذشته میزبانان خوبی برای کاروانهای راهیان نور بوده اند که این مسئله سبب جذب گردشگران زیادی به این مناطق علمیاتی شده و خوشبختانه هر سال جمعیت بیشتری به استان سفر می کنند.