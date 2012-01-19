احمد خرم‌روز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم دهه فجر در بخش آب‌پخش صورت گرفته است و امیدواریم این برنامه‌ها با نظم و کیفیت بالایی برگزار شوند.

وی ادامه داد: به منظور برگزاری منظم‌تر این مراسم به همکاری همه دستگاه‌ها جرایی بخش نیاز داریم و هماهنگی‌های لازم با این ادارات و نهادها گرفته شده است.

بخشدار آب‌پخش از طرح این ستاد برای تزئین سردر ادارات و نصب پرچم و پلاکارد در ادارات بخش آب‌پخش خبر داد و گفت: با این کار زمینه مشارکت همگانی در جشن‌های سالگرد انقلاب اسلامی را فراهم خواهیم کرد.

وی با اشاره به برگزاری 218 برنامه مختلف در سطح بخش آب‌پخش اضافه کرد: این برنامه‌ها در شهرها و روستاهای مختلف بخش آبپخش برگزار می‌شود و امیدواریم با مشارکت عمومی مردم برگزار شود.

خرم‌روز خواستار حضور همه مردم در این برنامه‌ها شد و گفت: مردم انقلابی و ولایت مدار آب‌پخش همواره در برگزاری جشن‌های انقلاب پیش‌قدم بوده اند و امسال نیز با حضور در این جشن ها بار دیگر وفاداری خود را به نظام و انقلاب نشان خواهند داد.

وی به ارتقای سطح آگاهی و بصیرت جامعه خصوصا نسل جوان به عنوان یکی از اهداف برگزاری این برنامه‌ها اشاره کرد و افزود: این برنامه‌ها باید به گونه‌ای برگزار شود که جوانان بتوانند بهره لازم را از انها ببرند.

خرم‌روز خواستار حضور پرشور و همگانی مردم در راهپیمائی روز 22 بهمن شد و گفت: دشمنان به دنبال کمرنگ جلوه‌دادن حضور مردم در راهپیمائی این روز هستند و همه مردم باید با حضور در راهپیمائی، اجازه یاوه‌گوئی به دشمنان ندهند.

وی با اشاره به بررسی برنامه‌‌های دهه فجر در سال‌های گذشته ادامه داد: با بررسی این برنامه‌ها سعی کرده‌ایم با رفع نقاط ضعف برنامه‌های دهه فجر در سال های گذشته، در سال جاری برنامه‌های با کیفیت‌تری را اجرا کنیم.

آب پخش در استان بوشهر واقع شده است.