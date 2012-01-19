نقش زنان در پیروزی انقلاب محور برنامه های دهه فجر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدزمان ابطحی صبح پنجشنبه در کمیته بانوان ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان بیرجند، اظهارداشت: تبیین نقش زنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای زنان ایران اسلامی باید در برنامه های دهه فجر گنجانده شود.

وی به جایگاه زنان در دین مبین اسلام اشاره کرد و افزود: اسلام بر خلاف جوامع و تمدن های جاهلی که زنان را حقیر و ضعیف شمردند و آنان را در خدمت ابتذال و فساد و در واقع به عنوان کالا قرار دادند، به زنان شخصیتی باکرامت و برجسته بخشیده است.

ابطحی بر اهمیت عفاف و حجاب زنان در جامعه اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: شکوفایی زنان در انقلاب اسلامی آنقدر نمایان بود که از سوی تحلیل گران سیاسی انقلاب اسلامی را "انقلاب چادر" نامیدند.

وی با بیان اینکه زنان نه تنها در انقلاب اسلامی نقش بزرگی ایفاکردند بلکه در تثبیت نظام و تداوم انقلاب رکن اساسی بوده اند، افزود: این قشر با حضور در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی توطئه های دشمنان را هم پای مردادن در عرصه های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی و .. خنثی کردند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند به نقش زنان در پیروزی و تداوم انقلاب اشاره کرد و گفت: شرکت در مبارزات مخفیانه قبل از انقلاب و شرکت در راهپیمایی های سال 57 که دوران اوج گیری انقلاب بود، از جمله اقدامات زنان در پیروزی انقلاب بوده است.

وی حضور درعرصه های سازندگی روستاها در ابتدای انقلاب،همکاری در عرصه های مختلف جنگ تحمیلی، حضور فعال در مقابله با فتنه های منافقین در سال 60، فتنه ساله ای 87 و 88 و نقش آفرینی در حماسه نهم دی 88 و حضور فعال و موثر در عرصه های اقتصادی، علمی و.. را از جمله فعالیت های زنان در تداوم انقلاب و تثبیت نظام برشمرد.

ابطحی با بیان اینکه تشکیل نظام اسلامی برکات و دستاوردهای بزرگی برای بانوان ایران داشته است، بیان کرد: تحول فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حضور همراه با عزت و کرامت زنان در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی و فرهنگی از جمله این دستاوردها است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند در پایان یادآور شد: در این راستا تبیین این دستاوردها و تجلیل از زنان برگزیده شهرستان در این زمینه ها بخشی از برنامه های ایام الله دهه فجر خواهد بود.