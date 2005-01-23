مدير عامل سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد تغيير كرد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، سيدهاشم بني هاشمي، شهردار مشهد در اين مراسم، اظهار داشت سازمان فرهنگي بازوي اجرايي حوزه معاونت فرهنگي شهرداري است و همانند ساير معاونتها مي تواند نقش موثري در پيشبرد امور اين معاونت داشته باشد.

بني هاشمي، بازنگري راندمان كارهاي پيشين جهت بهره برداري بهنيه ازامكانات را لازم دانست و مثال زد: بايد ببينيم خانه هاي فرهنگ ما به چه ميزان درافزايش فرهنگ شهروندي خانواده ها موثر بوده اند.

وي هشدار داد: خيلي اوقات، سكوت بهترين كار فرهنگي است، چرا كه يك اشتباه در كار فرهنگي، ممكن است همه زحمات شهرداري را زير سوال ببرد.

شهردار مشهد تاكيد كرد: اينجا مشهد است و ما در شهري مذهبي و داراي شاخصه هاي توسعه ازجهات معنوي زندگي مي كنيم كه وجهه غالب، مذهبي است.

وي ادامه داد: بايد درفعاليتهاي فرهنگي شهرداري، ازمسائل شبهه ناك دوري كرد و اينگونه كارها را براي ساير دستگاهها و نهادهاي فرهنگي وهنري گذاشت.

شهردار مشهد، مهمترين آسيب مديريت كشور را تصميم گيري براساس موج و بر مبناي عقب نيفتادن از قافله اي اجتماعي خواند و فعاليت فرهنگي بدون ريشه و براساس پيشنهاد لحظه اي را غيرماندگار ذكر كرد.

همچنين معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد با ابراز خرسندي از تقارن تحول درمديريت سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري با ايام عيد قربان، غديرخم و ايام الله دهه فجر، از تصويب نمودار تشكيلاتي حوزه معاونت فرهنگي شهرداري درشوراي اسلامي شهر مشهد خبر داد.

فياضي، مشاورعالي شهردارمشهد، با ابرازامتنان ازموافقت شهردار در پذيرش پيشنهاد حضور شادكام، به عنوان مديرعامل جديد گفت: حضور جناب آقاي شادكام مي تواند منشا تحولات ارزنده درفعاليتهاي فرهنگي وهنري شهر ومجموعه شهرداري بوده و به انجام كارهاي بر زمين مانده شهري كمك كند.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد، حسين شادكام نيز در مراسم معارفه خود گفت: يك مدير فرهنگي بايد جسور درامرهزينه، صبور درتحمل بازده بودن برنامه ها و مقاوم و سخت كوش دراجراي كارها بوده و بتواند هماهنگي خوبي جهت احصاي جميع جهات ايجاد كند.

وي افزود: اينجانب از قديم با مجموعه شهرداري آشنايي داشته ام و جناب آقاي فياضي نيز كه همچنان به عنوان معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري مشغول به خدمت مي باشند، پس معارفه و توديعي در كار نيست.

گفتني است معاونت فرهنگي شهرداري مشهد اخيرا اقدام به برگزاري جشنواره فيلم و عكس امام رضا كرده بود كه با استقبال هنرمندان در زمينه هاي فوقالذكر مواجه شد وعكاسان و فيلمسازان زيادي از سراسر كشور با ارسال آثار خود در اين جشنواره شركت كردند.