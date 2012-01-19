وستروله به واشنگتن می رود/ ایران و سوریه محور مذاکرات با آمریکایی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان برای دیدار و گفتگو با مقامات آمریکایی امروز راهی پایتخت این کشور می شود.

بر این اساس محور گفتگوهای این مقام آلمانی در این سفر مسائل مورد توجه غرب از جمله تحولات سوریه، ایران و نشست آتی سران ناتو است که در ماه می در شهر شیکاگو برگزار می شود.

وستروله قرار است روز جمعه در اندیشکده بروکینگز در مورد بحران اقتصادی گریبانگیر منطقه یورو سخنرانی کند. بنا بر اعلام وزارت خارجه آلمان وستروله امشب نیز دیداری با "کریستین لاگارد" رئیس صندوق بین المللی پول داشته و در مورد بحران یورو به رایزنی می پردازد.



طبق برنامه اعلام شده توسط برلین از جمله برنامه های روز جمعه وزیر خارجه آلمان دیدار با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی اش خواهد بود.