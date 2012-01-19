  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

وستروله به واشنگتن می رود/ ایران و سوریه محور مذاکرات با آمریکایی ها

وستروله به واشنگتن می رود/ ایران و سوریه محور مذاکرات با آمریکایی ها

وزیر خارجه آلمان امروز پنج شنبه سفر دو روزه خود به واشنگتن را آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان برای دیدار و گفتگو با مقامات آمریکایی امروز راهی پایتخت این کشور می شود.

بر این اساس محور گفتگوهای این مقام آلمانی در این سفر مسائل مورد توجه غرب از جمله تحولات سوریه، ایران و نشست آتی سران ناتو است که در ماه می در شهر شیکاگو برگزار می شود.
 
وستروله قرار است روز جمعه در اندیشکده بروکینگز در مورد بحران اقتصادی گریبانگیر منطقه یورو سخنرانی کند. بنا بر اعلام وزارت خارجه آلمان وستروله امشب نیز دیداری با "کریستین لاگارد" رئیس صندوق بین المللی پول داشته و در مورد بحران یورو به رایزنی می پردازد.

طبق برنامه اعلام شده توسط برلین از جمله برنامه های روز جمعه وزیر خارجه آلمان دیدار با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی اش خواهد بود.
کد مطلب 1513758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها