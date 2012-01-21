پای حریری در آلپ شکست/ ادامه امیدواریها درباره امام موسی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" معاون دبیرکل حزب الله در دیدار با هیئتی از صلیب سرخ بین المللی در لبنان، از تلاشهای این سازمان تقدیر کرد.

از سوی دیگر نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان تاکید کرد: نهادهای دولتی لبنان نیاز به اصلاحات اساسی دارند تا بتوانند نیازهای مردم لبنان را برآورده کنند.

خبر دیگر اینکه "سعد حریری" نخست وزیر سابق لبنان هنگام اسکی در کوههای آلپ از ناحیه پای چپ دچار مصدومیت شدید شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

دفتر حریری با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پس از انجام کمکهای اولیه بر روی سعد حریری در منطقه آلپ فرانسه، وی به یک بیمارستان آمریکایی در پاریس منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است : سعد حریری تحت عمل جراحی سه ساعته قرار گرفته و این عمل موفقیت آمیز بوده است و حریری برای تکمیل معالجات چند روزی را در بیمارستان به سر خواهد برد.

این در حالی است که "نجیب میقاتی" نخست وزیر لبنان در تماس تلفنی با خانواده حریری جویای سلامتی وی شد و برایش آرزوی عافیت کرد.

از سوی دیگر "هانی قبیسی" عضو فراکسیون توسعه و آزادی پارلمان لبنان گفت : واقعیتی تلخی که امروز کشورهای عربی و اسلامی شاهد آن هستند دخالت اسرائیل در همه ترورها و شبکه های جاسوسی و فتنه افکنی است.

وی افزود: امیدواریم که در روزهای آینده خبرهای خوشی از امام موسی صدر بشنویم تا این امام بزرگوار به کشور و به میان مردم مقاوم بازگردد.

قبیسی بیان کرد: رژیم صهیونیستی به مدت شش دهه به سیاستهای ددمنشانه خود ادامه می دهد و قطعنامه های بین المللی را به شدت نقض می کند.