بهداشت و درمان البرز محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی پیش از ظهر سه شنبه در سالن جلسات فارابی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با تبریک هفته وحدت و دهه فجر اظهار داشت: سطح بهداشت و درمان استان البرز نیازمند ارتقاء است.



وی با بیان اینکه استان البرز دارای ویژگی های منحصر به فردی است، اضافه کرد: 75 درصد جمعیت این استان در کرج ساکن هستند یعنی از دو میلیون و 400 نفر جمعیت البرز بیش از دو میلیون نفر در کرج هستند.



وی ادامه داد: ویژگی دوم بحث مهاجرت به استان البرز است که 83 درصد جمعیت استان مهاجر و غیر بومی هستند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: در بدو پیروزی انقلاب اسلامی جمعیت کرج 50 هزار بوده ولی امروزه جمعیت کرج رشد چشم گیری داشته و حجم وسیع مهاجرت و جمعیت تهران به البرز سر ریز شده است.



وی با بیان اینکه استان البرز محور مواصلاتی 13 استان کشور است، اضافه کرد: استان البرز 5 هزار و 280 کیلومتر وسعت دارد ولی تراکم جمعیت بسیار بالا است و استعداد و سرمایه های اجتماعی خیلی خوبی در استان وجود دارد.



وی ادامه داد: در حال حاضر استان البرز دارای 91 هزار دانشجو، 418 هزار دانش آموزان، 100 سازمان مردم نهاد، 9 مرکز نماز جمعه، دو هزار و 295 پایگاه مقاومت بسیج، 9 دانشگاه، 4 هزار و 965 شهید، یک هزار 768 جانباز،9 شهرک صنعت و 533 واحد تولیدی است.



نرخ رشد جمعیت استان البرز به شدت کاهش پیدا کرده است



وی اظهار داشت: نرخ رشد جمعیت 4.8 درصد است که 1.5 درصد آن مربوط به موالید است و بخش زیادی از مربوط به مهاجرت است و نرخ رشد جمعیت به شدت کاهش پیدا کرده است.



وی ادامه داد: دانشکده علوم پزشکی استان به دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء پیدا کرده و امیدواریم هر چه بهتر این دانشگاه را توسعه بدهیم و خدمت بهتری به مردم البرز ارائه کنیم.

