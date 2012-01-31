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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

همزمان با دهه فجر؛

اجرای 183 برنامه در آق قلا/ برگزاری مسابقه شتر سواری

اجرای 183 برنامه در آق قلا/ برگزاری مسابقه شتر سواری

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: 17 کمیته برای برگزاری مراسم سالروز پیروزی انقلاب در این شهرستان فعال شده که بیش از 183 برنامه را اجرا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر روز سه شنبه به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر در نشست با خبرنگاران گفت:  جشنهای سالروز پیروزی انقلاب امسال پرشورتر از سالهای گذشته در این شهرستان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: گردهمایی بزرگ وحدت، یادواره شهدا و دیدار با خانواده های آنان، پیاده روی در روستاها، همایش نخبگان بسیجی و جوانان، جشن میلاد حضرت رسول (ص) و مسابقه شترسواری از جمله این برنامه هاست.

گلدی کر یادآور شد: پروژه های عمرانی و اقتصادی این شهرستان نیز روز چهارشنبه 12 بهمن ماه جاری با حضور استاندار به طور متمرکز افتتاح می شود.

فرماندار آق قلا اظهارداشت: مردم همواره انتخابات و دهه فجر را مانند ارزشهای الهی حفظ کرده اند و گسترش حضور عمومی آنان در این جشنها و راهپیمایی 22 بهمن باعث تقویت همیشگی وحدت و رفاه آنها حول محور ولایت فقیه می شود.

وی تصریح کرد: ترویج و تعمیق آرمانها و ارزشهای انقلاب و حفظ و پاسداری از هویت اسلامی در عرصه های داخلی از دیگر اهداف برگزاری جشنهای دهه فجر در این شهرستان است.

کد مطلب 1521653

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