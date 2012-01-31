اجرای 183 برنامه در آق قلا/ برگزاری مسابقه شتر سواری

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر روز سه شنبه به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر در نشست با خبرنگاران گفت: جشنهای سالروز پیروزی انقلاب امسال پرشورتر از سالهای گذشته در این شهرستان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: گردهمایی بزرگ وحدت، یادواره شهدا و دیدار با خانواده های آنان، پیاده روی در روستاها، همایش نخبگان بسیجی و جوانان، جشن میلاد حضرت رسول (ص) و مسابقه شترسواری از جمله این برنامه هاست.

گلدی کر یادآور شد: پروژه های عمرانی و اقتصادی این شهرستان نیز روز چهارشنبه 12 بهمن ماه جاری با حضور استاندار به طور متمرکز افتتاح می شود.

فرماندار آق قلا اظهارداشت: مردم همواره انتخابات و دهه فجر را مانند ارزشهای الهی حفظ کرده اند و گسترش حضور عمومی آنان در این جشنها و راهپیمایی 22 بهمن باعث تقویت همیشگی وحدت و رفاه آنها حول محور ولایت فقیه می شود.

وی تصریح کرد: ترویج و تعمیق آرمانها و ارزشهای انقلاب و حفظ و پاسداری از هویت اسلامی در عرصه های داخلی از دیگر اهداف برگزاری جشنهای دهه فجر در این شهرستان است.