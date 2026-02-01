به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: در دیماه امسال بیش از یکمیلیون و ۵۰ هزار مورد تخلف ساکن در سطح شهر تهران ثبت شده است؛ تخلفاتی که به گفته وی سهم قابلتوجهی در ایجاد سد معبر، اخلال در تردد شهری و تضییع حقوق شهروندان داشتهاند.
به گفته موسویپور، در میان تخلفات ثبتشده، توقفهای منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور با ۳۵۱ هزار و ۸۶۲ مورد در صدر قرار دارد. پس از آن، توقف دوبله در معابر با ۲۷۷ هزار و ۷۶۷ مورد و توقف در محلهای ایستادن ممنوع با ۲۱۴ هزار و ۱۴۲ مورد از پرتکرارترین تخلفات بودهاند.
وی جزئیات دیگر تخلفات ساکن را شامل این موارد عنوان کرد: توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع (۱۱ هزار و ۵۲۰)، توقف و سد معبر در تقاطعها، میادین و سطوح شطرنجی (۴۴ هزار و ۲۲)، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه (۳۴۲)، توقف سایر خودروها در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی (۲۲ هزار و ۹۱۴)، توقف در محلهای ویژه معلولان و جانبازان (هزار و ۳۴۷)، توقف در پیادهروها (۵۰ هزار و ۸۳۳)، توقف در محل پارک ممنوع (۶۰ هزار و ۱۸۱) و توقف در جهت مخالف حرکت (۲۲ هزار و ۴۱۳ مورد).
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از ۹ آذرماه، گفت: این طرح با محوریت یگان ضربت عملیات ویژه آغاز شده و برخورد با این تخلفات بهصورت مستمر ادامه دارد.
وی با استناد به ماده ۱۶۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی تأکید کرد: توقف دوبله، پارک در پیادهرو، توقف در محلهای ایستادن ممنوع، محدودههای ممنوعه، سد معبر و توقف در ایستگاههای حملونقل عمومی همگی تخلف محسوب میشوند.
موسویپور در پایان از شهروندان خواست با رعایت مقررات توقف و پارک، به روانسازی ترافیک و کاهش تنشهای ترافیکی کمک کنند و یادآور شد: حتی توقف کوتاهمدت در محلهای ممنوعه نیز مشمول اعمال قانون خواهد بود.
نظر شما