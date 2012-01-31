104 هزار دانش آموز استثنایی در کشور مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اعتصام بعد از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از فرهنگیان و دانش‌آموزان استثنایی برگزیده در جشنواره علمی فرهنگی و هنری افزود: 34 هزار دانش‌آموز استثنایی در مدارس عادی و 70 هزار دانش‌آموز دیگر در مدارس استثنایی سطح کشور مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش استثنایی کشور متناسب با تکالیفی که در برنامه پنجم توسعه تعریف شده و در مقایسه با سایر کشورها موفق بوده اما جای کار برای فعالیت های بیشتر فراهم است.

معاون آموزش و پرورش استثنایی کشور تصریح کرد: طرح هوشمند سازی مدارس استثنایی با اعتبار چهار میلیارد تومان از سال تحصیلی آینده اجرایی خواهد شد.

اعتصام در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دانش آموزان استثنایی فارس در تمامی مباحث فرهنگی و ورزشی حضوری گسترده دارند یادآور شد: 260 نفر از دانش‌آموزان استثنایی فارس برای شرکت در مسابقات فرهنگی و ورزشی به استان‌های مختلف کشور اعزام شده که از این تعداد 30 دانش‌آموز مقام های برتر کشوری کسب کردند.

وی تصریح کرد: دو هزار و 855 دانش‌آموز استثنایی در سطح کشور در مسابقات ورزشی و یک‌هزار و 300 دانش‌آموز در مسابقات فرهنگی سال گذشته شرکت کردند.