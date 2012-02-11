اگر دشمن بخواهد به ایران تعرض کند واکنش ایران به ثانیه نخواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر شنبه در راهپیمایی 22 بهمن خطاب به مردم کرمان گفت: اوباما در نامه اش به سخنان مقام معظم رهبری اعلام کرد که گزینه نظامی را روی میز نداریم ولی ما به آنها می گوییم شما جرات تعرض به ایران اسلامی را نداشته و ندارید.

آیت الله خاتمی ادامه داد: ایران گزینه های مختلفی برای هر گونه تهدید دارد که در صورت لزوم در زمان خود آنها را اجرا خواهد کرد.

وی گفت: تلاش دشمنان ایران برای جدا کردن مردم از انقلاب اسلامی است و امروز با مشاهده حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن متوجه شدند که ملت ایران از انقلاب بزرگشان جدایی ناپذیرند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه بحث تحریم بانک مرکزی و نفت ایران شیوه ای نخ نما و پوسیده است افزود: از این تحریم ها در زمان پیامبر نیز توسط دشمنان انجام می شد و به جایی نرسید.

وی ادامه داد: دشمنان می خواهند با تحریم، مردم را به ستوه آورده و خسته کنند در حالیکه به تحقیق این آمریکاست که سرخورده و خسته شده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان با اشاره به اینکه برخی افراد در داخل کشور همسو با دشمنان آیه یاس نسبت به اوضاع کشور می خوانند گفت: رایس بعد از سخنرانی رهبر گفته است نقشه هایی کارشناسی شده آمریکا با یک سخنرانی رهبر ایران نقش بر آب شد.

وی تصریح کرد: ایران در حال فتح قله های عظیم موفقیت در کلیه عرصه ها است و در این زمینه گام های بلندی را برداشته است اما بسیاری از رسانه های دشمن دائما آیه یاس می خوانند و در داخل کشور نیز برخی رسانه عای به ایمن امر دامن می زنند که گناهکارند.

امام جمعه موقت تهران بیان داشت: ما به وعده های خدا ایمان داریم که فرموده شما یار خدا باشید خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد و ما این وعده ها را در این 33 سال آزمودیم.

وی هچنین گفت: کارتر در خاطراتش جریان هواپیماهای آمریکایی که در خاک ایران سوختند و از بین رفتند را عجیب دانسته و می نویسد گویا شن های بیابان سربازهای خدا شده بودند.

آیت الله خاتمی عنوان داشت: کلمه بحران بارها و بارها از سوی برخی افراد داخل کشور عنوان می شود که این همسویی با دشمنان است.

وی ادامه داد: بحران وجود دارد اما این بحران برای فتنه گران و بریده های از ملت است و نه برای نظام.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: مسئولین باید قدر این مردم که آنها را بر مسند قدرت نشانده اند بدانند و آنهاها را تکریم کنند.

وی گفت: همراهی با ملت اقتضای خدمت بیشتر توسط مسئولین است.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان ابراز داشت: ما ولی فقیه را تنها رهبر سیاسی نمی دانیم بلکه ایشان جانشین امام عصر(عج ) است و تمامی عشقی که به امام زمان(عج ) دارم نثار ایشان می کنیم.

وی ادامه داد: در کشور ما هر جا به دلیلی مسئولان گوش به حرف رهبر نکردند مملکت آسیب دید و امروز به صراحت می گوییم مسئولین سه قوه باید تحت امر ولایت فقیه باشند چرا که مردم کوچکترین انحراف از خط ولایت را از هیچ مسئولی نپذیرفته و نخواهند پذیرفت.

آیت الله خاتمی فرهنگ ولایت را فرهنگ سازش ناپذیری با آمریکا دانست و تصریح کرد: این خط ولایت فقیه است آنچنان که خط امام راحل نیز بود.

امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات گفت: مطئنیم که مردم با همین شکوهی که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند در انتخابات نیز حضور خواهند یافت و بار دیگر در عمل مشتی محکم به دهان یاوه گویان و دشمنان نظام می زنند.