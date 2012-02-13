اسامی هیئت داوران جشنواره موسیقی فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش موسیقی کلاسیک ایرانی، رضا شفیعیان، نصرالله ناصح پور و داریوش پیرنیاکان و در بخش کلاسیک غیر ایرانی، آذین موحد، رافائل میناسکانیان و اکبر محمدی از اعضای هیئت داوران هستند.



همچنین در بخش آواز جمعی، مهدی شمس نیکنام، رازمیک اوحانیان و اسفندیار قره‌باغی و در بخش آهنگسازی کلاسیک غیر ایرانی و پایان نامه ها شاهین فرهت، محمدرضا تفضلی، کیاوش صاحب‌نسق، محمد سریر و علیرضا مشایخی داوری را بر عهده دارند.



داوری بخش آهنگسازی ایرانی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز بر عهده کیوان ساکت، آذر هاشمی، علی‌اکبر قربانی، شهرام توکلی و فرهاد برنجان خواهد بود.



هیئت داوران این چهار بخش، آثار نهایی راه یافته به جشنواره بیست ‌وهفتم را در طول برگزاری جشنواره داوری خواهند کرد.



بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن ماه به دبیری دکتری حسن ریاحی در تهران، قزوین، کرج، یاسوج، گرگان و شیراز برگزار می‌شود.

