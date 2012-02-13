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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ورود مدلهای جدید مانتو و چادر ایرانی پس از اتمام جشنواره‌های فجر

ورود مدلهای جدید مانتو و چادر ایرانی پس از اتمام جشنواره‌های فجر

مدیر نمایشگاه دائمی مد و لباس ایرانی اسلامی گفت: پس از اتمام جشنواره های فجر طرح ها و مدلهای بیشتر و متنوع تری از مانتو، چادر و مقنعه در نمایشگاه دائمی مد و لباس ایرانی و اسلامی عرضه می شود.

امیر رضا رضایی به خبرنگار مهر گفت: چادر و مانتوهای عرضه شده در نمایشگاه متناسب با کیفیت پارچه های ارائه شده قیمت گذاری شده است. به عنوان مثال در برخی از چادرها ترمه و یا سنگ دوزی کار شده است. همین موضوع باعث می شود قیمت چادر بیشتر شود اما زمانی که عرضه کننده و تولید کننده با هم هماهنگ شوند و محصول به تولید انبوه برسد این قیمت ها کاهش پیدا می کند.

وی افزود: هدف ما نیز از برپایی این نمایشگاه ارتباط و تعامل میان طرحان لباس و تولید کنندگان است چون در برخی از مواقع طراحان، مدلهای مناسبی را مد نظر داشتند که امکان تعامل با تولید کننده را برای توزیع و ارائه آن مدل پیدا نمی کردند.

رضایی همچنین درباره استفاده از نرم افزار مد و لباس توسط مراجعه کنندگان که به ارائه مدلهای بیشتری از لباسهای ایرانی و اسلامی می پردازد گفت: در حال حاضر  مشاهده این نرم افزار فقط در داخل نمایشگاه امکان پذیر است و در بازار توزیع نمی شود.

کد مطلب 1533064

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