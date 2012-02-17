آمریکا و اسرائیل نگرانند نه مقاومت/هنوز همه سلاحهایمان را رو نکرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله در سخنانی به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت عماد مغنیه از رهبران مقاومت در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی گفت : ابتدا سالروز شهادت رهبران مقاومت، شیخ شهدای مقاومت، راغب حرب، سید شهدای مقاومت، عباس الموسوی و حاج عماد مغنیه را گرامی می دارم.



نصرالله این سه شهید را دارای تاثیر زیاد بر تثبیت پایه ها و اصول و مبانی و فرهنگ و نگرش و شیوه مقاومت و حزب الله و در نتیجه مهم برای ثبات مقاومت در دیدگاه، ائتلاف و راهبردهای آن دانست.



وی افزود : در کشوری مثل کشور ما لبنان و منطقه ای که همواره در خط زلزله نظامی و امنیتی قرار دارد، باید ساختار خود را بر پایه های قدرتمند و محکم بنا کنیم تا این ساختار بتواند ایستادگی و مردم و ارزش و ثبات آنها را حفظ کند.



نصرالله گفت : خطر طرحهای صهیونیستی که اسرائیل نماد آن است، تمام منطقه را در بر گرفته است، وقتی موضعی علیه این پروژه در پیش می گیریم، به این دلیل است که فلسطین و اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان را اشغال کرده و برای یهودی سازی قدس تلاش می کند، در نتیجه ما باید با این پروژه ها و طرحهای صهیونیستی مقابله و خنثی کنیم.



وی افزود : بر اساس این اصل، ما مواضع خود را اتخاذ و اقدام و ائتلاف می کنیم، و از این طریق به دیگران نگاه می کنیم که مواضع آنها در خصوص قدس، فلسطین و پروژه صهیونیستی چیست، در این برهه زمانی، اولویت اساسی برای جنبشهای اسلامی روزافزون این است که خود را از طریق این موضعگیری ارزیابی کند

60 سال همدستی و همراهی برخی رژیمهای عربی با غرب علیه فلسطین



به گزارش مهر، نصرالله در ادامه به همدستی برخی رژیمهای عربی با غربی ها علیه فلسطین در طول بیش از شصت سال اشاره کرد و گفت : در طول بیش از شصت سال از اقدام اسرائیل در اشغال فلسطین، برخی رژیمهای عربی با غربی ها علیه فلسطین همدستی و توطئه چینی می کردند و به بقای این رژیم اشغالگر کمک و تلاش کردند ملت فلسطین و دیگر ملتهای منطقه را به پذیرفتن راه حل سازش آن هم بر اساس شروط اسرائیل متقاعد کنند، برخی رژیمهای عربی، سرسپرده و دوستدار آمریکا و اسرائیل بوده و برخی به امور داخلی خود مشغول شدند.



وی افزود دسته دیگری از نظامها و دولتهای عربی، مواضع بازدارندگی در پیش گرفته و خطرات و تحریمها و توطئه های بزرگی را تحمل کردند.



نصرالله خاطر نشان کرد زوایایی که باید از طریق آن به اوضاع منطقه وارد شویم، جایگاه اسرائیل و چگونگی رفتار و فرصتهایی است که این رژیم به آن نگاه می کند، اسرائیل در خصوص تحولات منطقه در کجا قرار دارد، به ویژه در مصر، سوریه، عراق، لبنان و فلسطین.



سکوت در برابر سرکوب مردم بحرین



وی در اشاره به هجمه سازمان یافته علیه سوریه و همدستی رژیمهای عربی سازشکار با غربی ها، صهیونیستها و القاعده در این زمینه افزود : همه تمرکز خود را بر روی سوریه قرار داده اند، اما هیچ توجهی به آنچه در بحرین رخ می دهد، نمی کنند و هیچ کس نمی پرسد در بحرین چه می گذرد.



شور و اشتیاق برخی رژیمهای عربی در خصوص اسرائیل



نصرالله در خصوص اوضاع رقت بار خضر عدنان از رهبران جهاد اسلامی فلسطین در زندانهای رژیم صهیونیستی پرسید آیا اگر خضر عدنان اسرائیلی بود، جهانیان امروز همانطوری که در برابر مرد در حال مرگ که امور به حقی را درخواست می کند، رفتار می کردند، آیا اگر یک اسرائیلی، اسیر یک گروه مقاومت بود، رهبران عرب برای دادن تضمین و اطمینان بخشی درباره سلامتی وی دخالت نمی کردند، اگر خوب نگاه کنیم، نگرانی و سردرگمی را در چهره سردمداران رژیم اسرائیل می بینیم.



نصرالله افزود : در کنفرانس هرتزیلیا که اخیرا برگزار شد، باراک(وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) گفت چالشهای سیاسی و امنیتی که اسرائیل با آن روبرو است، سرنوشت ساز تر از چالشهایی است که بنیانگذاران اسرائیل با آن روبرو بودند، در زمانی که بنا بود اسرائیل در مسیر قوی تر شدن حرکت کند، اسرائیل از خطر وجودی در نتیجه تاثیرات مقاومت جهادی و فداکاری مبارزان صحبت می کند.



دشمن اعتراف می کند : اسرائیل دیگر دولتی که شکست ناپذیر باشد، نیست / برای مبارک عزا گرفتند و اکنون از آنچه در سوریه می گذرد، خوشحالی می کنند



دبیرکل حزب الله در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد : نتانیاهو پس از عقب نشینی یکجانبه از لبنان و نوار غزه و پس از جنگ دوم لبنان گفت : اسرائیل دیگر دولتی که نتوان بر آن غلبه کرد، نیست"، این سخنان پیش از سقوط مبارک و عقب نشینی آمریکا از عراق گفته شده است، اکنون چگونه است؟ ستونها و پایه های قدرت اسرائیل تضعیف شده است، یکی از پایه های قدرت اسرائیل، رژیمهایی بودند که خدماتی را به این رژیم ارائه می کردند که رژیم مبارک از آن جمله بود که امروز سرنگون شده است، به همین سبب، اسرائیلی ها برای سرنگونی رژیم مبارک عزا گرفتند، اما در خصوص آنچه در سوریه می گذرد، جشن گرفته اند، عراق که سد محکمی بود که دروازه شرقی اسرائیل را محافظت می کرد، امروز نتانیاهو می گوید عراق به همپیمانی برای ایران تبدیل شده است، قدرت نظامی از جمله پایه های قدرت اسرائیل بود، اما شرط بندی بر روی آن کاهش یافت، زیرا جنگ 33 روزه علیه لبنان و جنگ غزه ثابت کرد که نیروی هوایی اسرائیل قادر به یکسره کردن نبرد نیست، نیروی زمینی نیز از دیگر پایه های قدرت دشمن بود که تضعیف شده است، امروز دشمن از عناصر قدرت امت و قدرت کشورهای بازدارنده و مقاوم حرف می زند.



اعتراف دشمن به توان بالای مقاومت



نصرالله به سخنان مائیر داگان رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) اشاره کرد که گفته بود "توان موشکی و قدرت نظامی حزب الله فراتر از 90 کشور درجهان است"، (این حرف)درست یا غلط، خدا می داند، اما همین جمله کافی است تا اسرائیل باور کد که مقامت لبنان، قدرتی دارد که 90 کشور جهان ندارند که این قدرت عامل بازدارنده در برابر تجاوزگری و حامی لبنان باشد.



ای مصریها در هر هرج و مرج و آشوب، به دنبال رد پای اسرائیل و آمریکا بگردید



دبیرکل حزب الله در ادامه به تحولات مصر اشاره کرد و گفت : اسرائیلی ها می گویند تنها فرصتی که در مقابل آنها در مصر وجود دارد، این است که رئیس جمهور جدید انتخاب شود و با ارتش این کشور برای از بین بردن اراده مردم و ایجاد هرج و مرج ائتلاف کنند، ای مصریها در هر هرج ومرج و آشوب و درگیریهای مذهبی، سراغ اسرائیل و آمریکا را بگیرید، در عراق هم پس از شکست آمریکا در باقی ماندن در این کشور، به ایجاد هرج و مرج پرداختند.



درباره سوریه



نصرالله درادامه به تحولات سوریه پرداخت و گفت :در خصوص سوریه، از سرنگونی نظام حرف می زنند، باراک(وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) می گوید رهبران اسرائیل همواره میان دو گزینه بد و خوب نیستند، ممکن است میان دو گزینه بد یا بدتر باشند، در اسرائیل هم گزینه ای وجود دارد، اینکه هر نظامی غیر از اسد برای اسرائیل بهتر است، اسرائیل معتقد است محیط راهبردی ضد آن در منطقه باید نظام سوریه سرنگون شود، یعنی هر جایگزین دیگری در سوریه به جای نظام اسد برای اسرائیل بهتر است.



انتقاد از رژیمهای عربی به سبب مواضع ضد سوری



دبیرکل حزب الله در ادامه از اعراب و دیگر ملتها پرسید بنگرید دلیل این همه اصرار برای سرنگونی نظام سوریه چیست، آیا ائتلاف آمریکا، غرب، کشورهای موسوم به میانه رو عرب(جبهه سازش) و القاعده برای سرنگونی نظام این کشور عجیب و شگفت آور نیست؟



وی افزود : نظام سوریه، نظام بازدارنده و مقاوم است و تسلیم آمریکا و اسرائیل نشده و مقاومت را نفروخته است، از جمله مطالبات کالین پاول وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، تسلیم خالد مشعل(رئیس دفتر سیاسی حماس) بود، اما نظام سوریه در برابر طرحهای آمریکایی اسرائیلی ایستاد و از مقاومت حمایت کرد، بله، موارد منفی و اشکالاتی در نظام سوریه وجود دارد و رهبران سوریه به آن اعتراف می کنند، همه خواهان اصلاح هستند از جمله رهبران نظام که عملا اصلاحات را آغاز کرده اند و قوانینی در این زمینه صادر کرده و کمیته تدوین قانون اساسی تشکیل داده اند.



نصرالله گفت : من در آن روزها اطمینان داشتم که رهبران سوریه خواهان اصلاحات هستند و گامهای اصلاح طلبانه برخواهند داشت، برخی با من بحث می کردند که آنها هرگز گامی در جهت اصلاحات برنخواهند داشت، از همان روزهای نخست، نظام سویه اعلام کرد آماده اصلاحات است، اما اصرار بر رویارویی مسلحانه و سرنگونی نظام، چه منطقی است، دلیل این اصرار چیست؟ وقتی به این رژیمهای عربی می گویی، راه حل با اسرائیل چیست، می گویند سیاسی است، آیا سقف زمانی در این زمینه وجود دارد، خیر؟ دهها سال است که با اسرائیل مذاکره می کنند و از طرح صلح عربی حرف می زنند و همچنان روی میزشان قرار دارد؟



وی در اشاره به مواضع ضد سوری رژیمهای عربی مانند قطر و عربستان افزود : چطور با اسرائیل دهها سال مذکره می کنند، اما راه حل سیاسی در سوریه را رد می کنند؟ راه حل سیاسی با اسرائیل را می پذیرند، چرا با نظام عربی که خیلی موارد مثبت دارد، راه حل سیاسی را رد می کنند.



سلاح به سوریه می فرستند تا سوریها با یکدیگر درگیر شوند



به گزارش مهر، نصرالله در اشاره به مواضع خصمانه برخی رژیمهای عربی علیه مقاومت خاطر نشان کرد آنها از ورود سلاح برای مقاومت لبنان و فلسطین جلوگیری می کنند، اما سلاح به سوریه می فرستند تا سوریها با یکدیگر بجنگند، به خاطر چه کسی و خدمت به چه کسی؟ این اصرار غربی اسرائیلی عربی برای جنگ در سوریه و سرنگونی نظام چیست؟



وی افزود : حتی در بحرین با شیوه ای که نزد شما است، چرا با ملت بحرین نیستند؟ هنگامی که جنگ علیه غزه آغاز شد، اولین کسانی که درهمبستگی با فلسطینی ها به خیابانها ریختند، مردم بحرین بودند، هنگامی که به خاطر فلسطین تظاهرات می کردند، رژیم بحرین با سلاح جنگی به آنها حمله کرد، اگر روزی در بحرین، دولت مردمی تشکیل شود، قطعا در کنار فلسطین خواهد بود، اما موضع رژیم کنونی(آل خلیفه) در قبال اسرائیل را خوب می دانیم.



فرصت بزرگ اسرائیل، هرج و مرج و فتنه است



نصرالله گفت : امروز فرصت بزرگ اسرائیل، ایجاد هرج و مرج و فتنه افکنی است که می خواهد در فضاهای تحریک و دروغگویی آن را منتقل کند، آیا باید به این اسرائیل چنین فرصتی را بدهیم، در حالی که این رژیم از آینده خود نگران است، ما باید به دنبال راه حل سیاسی در سوریه ، لبنان، بحرین، عراق و مصر باشیم، باید فرصت را از اسرائیل بگیریم.



وی خاطر نشان کرد اصلاحاتی که اسد و رهبران سوریه انجام داده اند، هیچ یک از سران یا پادشاهان یا شیوخ یا امیران در کشورهای عربی انجام نداده اند، وقتی اصلاحات جدی در سوریه انجام می شود، آمریکایی ها آن را به تمسخر می گیرند، چرا، چون آمریکایی ها خواهان اصلاحات نیستند، بلکه خواهان نابودی سوریه و مصر هستند.



تحولات لبنان



نصرالله درباره تحولات لبنان گفت : هر گونه درخواست برای گفتگوی ملی بدون پیش شرط، قابل قبول است.



وی با بیان اینکه، بخش اعظم حملات 14مارس علیه حزب الله و بخش بزرگی بر سوریه متمرکز است، به اظهارات ضد سوری سران 14 مارس از جمله سمیر جعجع(رئیس حزب نیروهای لبنانی یا فالانژیستهای سابق که در ربودن دیپلماتهای ایرانی در لبنان و تحویل آنها به صهیونیستها دست داشتند) اشاره و تصریح کرد : روابط ما با سوریه راهبردی است، و ما با سوریه به خاطر فلسطین و لبنان نجنگیده ایم.



هشدار شدید به سران 14 مارس و پیامدهای کمکهای تسلیحاتی آنها به گروههای مخالف سوری



وی خطاب به سران 14 مارس گفت : حملات خود را بر سوریه متمرکز کرده اید، بر چه اساسی، آیا این به نفع لبنان و مسیحیان و مسلمانان آن است؟ همه شما در 14 مارس، در شعله ور کردن آتش درگیریها در سوریه دست دارید؟



نصرالله گفت : یادتان هست حدود یک سال قبل، هنگامی که از موضوع انقلابها و بحرین حرف زدم، سعد الحریری از سران 14 مارس در آن روز به من حمله ور شد و در گفتگو با روزنامه النهار در روز 23 مارس 2011 گفت "موضع حزب الله، بعد دیگری برای صدور شکاف و فتنه است، این سیاست حزب الله از سوی اکثریت لبنانی ها مردود است"، همه شما رهبران 14 مارس در شعله ور کردن آتش درگیریها در سوریه دست دارید.



نصرالله افزود : زمانی که یکی از برادران عزیز ما در مصر بازداشت شد و نام پرونده وی، هسته حزب الله در مصر نامیده شد، تمام اعضای 14 مارس علیه حزب الله موضعگیری و ادعا کردند حزب الله، لبنان را وارد درگیریها می کند، هیچ حزبی نباید به خود اجازه دهد قوانین کشورهای دیگر را نقض کند، از آنها می پرسم آیا قوانین سوریه به شما اجازه می دهد که سلاح وارد سوریه کنید و دست به تحریک سوریها بزنید، اگر ارسال سلاح برای مبارزانی که از این امت دفاع می کنند، از نظر شما محکوم است، چرا در خصوص مسئله ای که فتنه و شبهه ناک است، دست به چنین کاری می زنید، شما را به آرامش دعوت می کنم، ما را با همان معیارهای خود محاسبه و ارزیابی کنید.



وی خاطر نشان کرد جریان چهارده مارس همواره بر تحولات خارجی شرط بندی کرده و این مسئله را که نظام سوریه سقوط خواهد کرد، از نظر خود قطعی می دانند، شرط بندی های آنها در گذشته هم نتیجه ای برای آنها نداشت.



14 مارسی ها بگویند که پولها را از چه طرفهایی می گیرند



به گزارش مهر، نصرالله گفت : شفافیت و وضوح از شروط گفتگو است، ما کسانی هستیم که در میز گفتگو خواهیم نشست، من در هفته گذشته گفتم که از حمایتهای ایران تشکر می کنیم، برخی اعضای 14 مارس ما را محکوم کردند، بسیار خوب، آنها پولهایشان را از کجا می گیرند، از سال 2005، جریان چهارده مارس، بیش از سه میلیارد دلار خرج کرده است، از کجا این پولها را گرفته اند، به ما بگویید، این پولها را برای چه کاری گرفته اید، ایران پول یا سلاح به حزب الله نداده است، زیرا حزب الله لبنانی و یک جنبش مقاومت ضد اسرائیلی است، حمایت از گروههای مقاومت، یک عرف تاریخی و قانونی است، اما شما یک سازمان سیاسی هستید که شما را به جنگ با اسرائیل کاری نیست.



سلاحهای مقاومت



نصرالله در خصوص سلاح مقاومت گفت : در این زمینه هیچ ابهامی وجود ندارد، ما می گوییم سلاح در اختیار داریم، ما گفته ایم، تسلیحات خود را از نظر کمی و کیفی افزایش می دهیم، سلاحهایی که برای همه شناخته شده است، در دست داریم، البته سلاحهایی که هیچ کس از وجود آنها خبر دارد، نیز در اختیار داریم، ما باید همواره موارد غافلگیرکننده را برای اسرائیلی ها پنهان کنیم.



وی افزود : یکی از سران 14 مارس گفته است حزب الله از سلاح دیگران برای توجیه سلاح خود حرف می زند، این دروغ است، هنگامی که از سلاح مقاومت حزب می زنیم، ما یک توجیه داریم و آن اینکه سلاح ما برای دفاع از لبنان و آزادی سرزمین است، ما به سلاح خود برای دفاع از کشور چنگ می زنیم، ما سلاح خود را به وجود سلاح نزد دیگران توجیه نمی کنیم، بلکه آن را برای حمایت از کشورمان توجیه می کنیم، هر کس ادعایی غیر از این دارد، بگوید، ما گفته ایم سلاح داریم آنها نیز به آن اعتراف کرده اند تا آن را در راهبرد دفاعی بررسی کنیم.



علت شکل گیری بیداری اسلامی



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد: آیا اگر جنگ اسرائیل علیه لبنان و فلسطین با موفقیت همراه می شد، بیداری اسلامی متولد می شد؟



نصرالله خطاب به سران 14 مارس گفت : بهار عربی ضد رژیمهایی شکل گرفت که رایس و کلینتون همان کسانی که شما را مدیریت می کنند، آنها را مدیریت می کردند، برخی از شما مدت طولانی با ابوالغیط(وزیر امور خارجه رژیم مبارک) همراه بودید، آیا شما رژیم مبارک را سرنگون کردید؟ اگر جنگ اسرائیل علیه لبنان در سال 2006 و جنگ غزه با موفقیت همراه می شد و آمریکا در جنگ عراق پیروز می شد، آیا بهار عربی شکل می گرفت، یا اینکه پاییز سختی بر کشورهای عربی حاکم می شد.



در جایگاهی نیستید که شروط خود را بر ما تحمیل کنید



دبیرکل حزب الله بار دیگر خطاب به سران 14 مارس اظهار داشت : ای سران 14 مارس، شما در جایگاهی که شرط قرار دهید یا بر ما شرط تحمیل کنید، نیستید، اگر دارای برداشت منطقه ای معینی هستید، شما در توهم به سر می برید، دوم اینکه شما در جایگاه کسانی که در لبنان تضمین بدهید، نیستید، زیرا بازی منطقه ای خیلی از شما بزرگ تر است، آیا تصمیم گیری نزد شماست که تضمین بدهید؟ کسی که مدعی جلوگیری از وقوع فتنه میان شیعه و سنی است، باید رسانه های خود را که شبانه روز با زبان تحریک آمیز طایفه ای فعالیت می کنند، از این کار منع کند، با این حال اعلام می کنم ما از گفتگوی بدون پیش شرط و با منطق حمایت می کنیم، ما آماده انعطاف هستیم، ما از ثبات لبنان و ادامه فعالیت دولت کنونی و بررسی آن حمایت می کنیم



گرفتن انتقام خون عماد مغنیه، با کشتن چند سرباز یا دیپلمات نخواهد بود



به گزارش مهر، نصرالله با رد ادعاهای صهیونیستها درباره ارتباط حزب الله با انفجارهای اخیر علیه سفارتخانه های رژیم اشغالگر قدس در برخی کشورها گفت : ما هیچ ارتباطی با انفجارها نداریم، روزی خواهد آماد که ما انتقام عماد مغنیه را شرافتمندانه خواهیم گرفت.



وی افزود اسرائیلی ها می دانند انتقامجویی ما با کشتن دو سرباز یا دو دیپلمات نخواهد بود، برای حزب الله زشت است که انتقام فرمانده بزرگ خود را با کشتن اسرائیلی های عادی بگیرد، اما کسانی(سران صهیونیستها) که در دایره هدف قرار دارند، خوب می دانند و تدابیری در این زمینه اتخاذ می کنند، به آنها می گویم همین طور باقی بمانید، زیرا تا زمانی که قطره خونی در رگهای ماست، روزی خواهد رسید که ما انتقام خون عماد مغنیه را شرافتمندانه خواهیم گرفت.



نصرالله در خصوص رژیم صهیونیستی گفت : برخی تصویر سیاهی از منطقه ترسیم کرده اند، به اینکه منطقه به نفع اسرائیل و آمریکا تغییر خواهد کرد و برخی می گویند حزب الله به اسرائیل پناه خواهد برد، چه سخن زشتی می زنند.



وی افزود : شیخ راغب به این دلیل کشته شد، چرا که با سازش مخالفت کرد، تمام شهدای ما به این دلیل کشته شدند که با سازش مخالف بودند، در سال 2006 در شرایط بدی که اکثر کشورهای عربی علیه ما بودند و حتی دولت وقت لبنان هم علیه ما بود و کشورهای غربی و اکثر رسانه ها ضد ما بودند و بیشتر مردم رانده شدند به ما پیشنهاد سازش دادند و گفته شد هیچ گزینه ای در مقابل ما جز تسلیم وجود ندارد.



فرهنگ ما هیهات منا الذله است



دبیرکل حزب الله لبنان گفت : یکی از سران دوستدار ما برای توقف جنگ تلاش کرد، اما به او گفته شد که تصمیم برای درهم کوبیدن حزب الله گرفته شده است، برخی سران 14 مارس گفتند یا اسرائیل شما را درهم می کوبد یا با تسلیم سلاح و دو اسیر(صهیونیست) و استقرار نیروهای چند ملیتی موافقت می کنید، به برادران گفتم، در هیچ روزی به اندازه روزهای نخست جنگ جولای، نهضت امام حسین(ع) و کربلا را درک نکردم، چرا که آنها(دشمنان) به ما گفتند در مقابل ما دو گزینه وجود دارد یا تسلیم و پذیرفتن اشغالگری جدید و یا نابودی و متلاشی شدن، اما به کسانی که چنین توهمی دارند می گویم شما طرز فکر و فرهنگ ما را می شناسید، هیات من الذله .



وی تصریح کرد : ما مردم مقاوم و مبارز هستیم، ما در صحنه باقی خواهیم ماند و به این شیوه و اصول پایبند خواهیم بود، نگران آینده نباشید، آن کس که امروز نگران است، آمریکا و اسرائیل هستند، با ثبات و ایستادگی و هوشیاری می توانیم با فتنه مقابله کنیم.