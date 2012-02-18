سفر جدید هنیه به کشورهای عربی/هشدار درباره تجاوز صهیونیستها به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "طاهر النونو" سخنگوی دولت منتخب فلسطین گفت : "اسماعیل هنیه" نخست وزیر منتخب فلسطین در آینده نزدیک از برخی کشورهای عربی دیدار خواهد کرد.

النونو بیان کرد: دیدار اخیر اسماعیل هنیه محاصره سیاسی و انزوایی را که بر حماس پس از پیروزی در انتخابات سال 2007 تحمیل شده بود، از بین برد.

از سوی دیگر "عزام الاحمد" عضو کمیته مرکزی فتح گفت : تلاشهای مصر برای حمل موضوع عدنان خضر(اسیر وابسته به جهاد اسلامی فلسطین) ادامه دارد.

خبر دیگر اینکه "السید نجیده" رئیس کمیسیون صنایع و انرژی پارلمان مصر اعلام کرد: سوخت مورد نیاز برای راه اندازی نیروگاه برق غزه تامین شده است و فردا(یکشنبه) این سوخت به آنها داده می شود.

از سوی دیگر "قیس عبد الکریم" عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین گفت : رژیم صهیونیستی خود را آماده حمله به نوار غزه به بهانه های واهی می کند که این اقدام سبب بحران در منطقه می شود.

وی افزود: نوار غزه علاوه برای محاصره ظالمانه ای که در آن قرار دارد با تجاوزات زمینی و هوایی مستمر روبرو است که این حملات دهها زخمی برجای گذاشته است.

عبدالکریم از گروههای فلسطینی خواست که با وحدت صفوف خود به مقابله با تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی برخیزند، زیرا وحدت ملی تنها سلاح قوی در برابر اشغالگران است.

وی ضمن مسئول دانستن رژیم صهیونیستی درباره محاصره ظالمانه نوار غزه از همه نهادهای بین المللی خواست که برای توقف اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه فورا دخالت کنند.

از سوی دیگر منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در بئر السبع و به دنبال آن صدای انفجار در این مکان خبر دادند.

منابع مذکور بیان کردند: سه موشک از نوع گراد به بئر السبع در جنوب فلسطین اشغالی شلیک شده است، اما خسارتی در بر نداشته است.